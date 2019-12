HOROSCOP | O poveste de dragoste prinde contur

19:00

A fost intimidat și amenințat, după ce s-a plâns de monopolizare în sălile de operație. E cazul unui tânăr specialist de la Spitalul Clinic Bălți, care, de aproape un an, muncește ca medic de urgență, deși conform diplomei este chirurg. „Mi-a spus că: tu ești medic de urgență și noi la moment așa funcție ca chirurg nu avem jos, în Unități Primire Urgente și trebuie să te conformezi statutului secției. Eu am spus că am finisat studiile și am diplomă de chirurg și ca tânăr specialist Nu mă pot perfecționa în domeniu și nici în grad să avansez,” a spus […]