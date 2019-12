România și Republica Moldova în clasamentul libertății

22:40

Mașina lui Vlad Plahotniuc, fostul președinte a Partidului Democrat din Moldova, a fost achizițonată de Ilia Uzun, deputatul democrat al Adunării Populare de la Comrat. În cadrul ședinței de astăzi, 18 decembrie, a Adunării Populare de la Comrat, Uzun a confirmat că a cumpărat SUV-ul de model Hummer H2 de la Plahotniuc, precizând că vehiculul a fost cumpărat din banii proprii scrie autoexpert.md. „Am spus că am cumpărat mașina în cadrul unei intervenții la televizor. 100 de oameni au venit la mine și m-au amenințat cu mitraliere și armuri de corp. Ei spuneau că mașinile sunt furate. Eu am recunoscut că am cumpărat una de la Plahotniuc. Am confirmat acest lucru”, a spus Uzun. Mai mult, el susține că nu regretă că a achiziționat automobilul de la Plahotniuc, pe care îl consideră drept „un om tare deștept”. „Vreau să vă spun că nu regret că am cumpărat această mașină de la el. Am cumpărat-o de la o persoană inteligentă. Am cumpărat-o cu banii mei, bani câștigați sincer. Am plătit toate impozitele”, a mai adăugat Ilia Uzun. În declarația de avere pe anul 2018, Uzun indică că este proprietarul unui Hummer produs în 2003 pe care l-a cumpărat în 2013. Achiziția l-ar fi costat 120 de mii de lei. Articolul Hummer-ul lui Plahotniuc, mândria unui deputat găgăuz apare prima dată în InfoPrut.