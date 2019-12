CEC a atribuit mandate de consilieri locali în 42 de localități

18:30

„Acest Guvern este unul mixt deoarece Dodon are aici o pondere importantă. Se vede o colaborare strânsă între Preșidenție, Parlament și Guvern, deoarece săptămânal au întâlniri. Nu am văzut nici o inițiativă a Guvernului să fie respinsă. Atât PSRM cât și PD susțin toate proiectele în Parlament. În plan extern vedem că premierul are legături atât cu Vestul cât și cu Estul. A avut o vizită la Moscova, Londra, Kiev. Deocamdată nu vedem probleme ce ține de colaborarea internațională. Prim-ministrul pare destul de deschis. Acest Guvern este unul care se dorește să facă armonie între toate ramurile puterii” a declarat comentatorul pentru Ziarul de Gardă.Noul cabinet de miniștri a primit încrederea Parlamentului la 14 noiembrie, la doar câteva ore după ce președintele Igor Dodon l-a înaintat pe consilierul său în funcția de prim-ministru, pe care l-a însărcinat cu formarea unui guvern tehnocrat.