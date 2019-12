(video) „Am reușit”. Piesa de Crăciun care urcat pe prima poziţie în clasamentul vânzărilor în SUA, la 25 de ani de la lansare

La 25 de ani după lansarea sa oficială, „All I Want for Chrismas Is You”, cântecul celebru din repertoriul cântăreţei Mariah Carey, a urcat pentru prima dată pe prima poziţie în clasamentul vânzărilor de single-uri din Statele Unite. Cântecul a fost lansat pe 1 noiembrie 1994 odată cu albumul „Christmas”. Articolul (video) „Am reușit”. Piesa de Crăciun care urcat pe prima poziţie în clasamentul vânzărilor în SUA, la 25 de ani de la lansare apare prima dată în #diez.

