Masacru în Mexic. Patru femei au fost împușcate în cap, într-un bar

Divinitatea are planuri mari cu cel puțin trei zodii, astfel că le ofera un an 2020 excelent. Se implică în proiecte importante, pot câștiga bani mulți și se pot împlini în viața sentimentală și familială. Cu alte cuvinte, urmeaza un an perfect.Anul 2020 va fi unul foarte important, deoarece marchează începutul unei noi ere. Conjuncția dintre Jupiter și Saturn inițiază un nou ciclu de 20 de ani, care va influența în principal semnele de apă: Rac, Scorpion și Pești, considerate astfel cele mai norocoase zodii din anul 2020.Nu sunt singurele zodii "protejate de Dumnezeu" în 2020. Pentru norocoasele zodiacului, centrul de interes trebuie să se mute în direcția planurilor de viitor și a proiectelor mega-importante. LEUUn an adorabil ! Iată pe scurt cum va fi 2020 pentru regele zodiacului. Financiar, va fi un an în care banii vin și tot vin. Nu sunt bani câștigați ușor, veți munci pentru ei, dar eforturile vor fi răsplătite, spre deosebire de anii trecuți, în care parcă vi s-au scurs printre degete. La capitolul sănătate, astrele recomanda mai multă odihnă și eliminarea stresului, în a două jumătate a anului.