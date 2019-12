Brexit: Peste 400 de mii de cetățeni români au solicitat rezidența în UK, pe locul doi după polonezi

09:20

Efectele mutării polului magneticPolul nord magnetic al Pământului, care a început să se deplaseze din locaţia în care se afla în urmă cu câţiva ani, din zona arctică canadiană, spre est, spre Siberia, a trecut recent de meridianul Greenwich, transmite marţi Live Science, citat de Agerpres.În ultimele două decenii, nordul magnetic se deplasează spre est cu 55 de kilometri pe an. Ultimul model de evoluţie al câmpului magnetic terestru, publicat la 10 decembrie de British Geological Survey, preconizează că această deplasare spre Siberia va continua, însă viteza scade până la aproximativ 40 km/an. Acest model de evoluţie este folosit în fiecare an pentru a calibra instrumentele de navigaţie.Câmpul geomagnetic este produs de mişcarea curenţilor de convecţie din nucleul exterior al Pământului şi are orientarea nord-sud. Din motive incomplet cunoscute, dar care au legătură cu dinamica interioară a planetei, câmpul geomagnetic trece printr-o perioadă în care slăbeşte din intensitate. Din această cauză, nordul magnetic se deplasează.