Transformă-ți cada în propriul SPA cu ajutorul uleiurilor esențiale de calitate

08:00

Biserica Mormonă este acuzată că a strâns 100 de miliarde de dolari din donații făcute de membri, în scop caritabil, banii nefiind însă cheltuiți în acest scop, ci pentru afaceri dubioase. David A. Nielsen (41 de ani), manager în cadrul diviziei de investiții a Bisericii lui Isus Hristos a Sfinților din Zilele din Urmă, îi acuză pe liderii acestei organizații religioase că i-au indus în eroare pe membrii bisericii și, cel mai probabil, au încălcat regulamentele federale privind plata impozitelor, acumulând banii din donații, în loc să-i ofere în scopuri caritabile. Mai marii bisericii sunt acuzați, de asemenea, că s-au folosit de banii din donații, care sunt scutiți de plata impozitelor, pentru a o serie de afaceri dubioase. The Washington Post, care a obținut o copie a plângerii depuse de Nielsen, notează că documentul face lumină în ceea ce privește averea uneia dintre cele mai vizibile organizații religioase din Statele Unite, cu baza în orașul Salt Lake City. Astfel, averea Bisericii Mormone este mult mai mare decât se credea anterior, fiind peste cea a fundației deținute de Bill și Melinda Gates și apropiată de cele veniturile unor companii precum Microsoft, Alphabet sau Apple. Compania Ensign Peak Advisors, la care lucra Nielsen, funcționează ca o entitate non-profit, astfel că veniturile sale sunt scutite de plata impozitelor și taxelor. Însă, legea obligă Ensign Peak Advisors să opereze exclusiv în scop caritabil sau pentru activități legate de educație și religie. Potrivit plângerii depuse de Nielsen, Biserica Mormonă strânge în jur de 7 miliarde de dolari în fiecare an, din contribuțiile membrilor, care sunt obligați să ofere 10 la sută din veniturile lor bisericii. În timp ce 6 miliarde de dolari sunt folosiți pentru a acoperi costurile operaționale anuale, suma rămasă de 1 miliard de dolari este transferată în conturile Ensign Peak Advisors, care investește o parte din bani pentru a genera alte venituri. Documente contabile atașate plângerii demonstrează că Ensign Peak Advisors a strâns, din 1997, anul înființării, până la 100 de miliarde de dolari, în acest mod. În plângere se arată că Biserica Mormonă deține, de asemenea, proprietăți în valoare de miliarde de dolari. Deși deține aceste sume impresionante de bani, compania Ensign Peak Advisors nu a finanțat nicio activitate de natură caritabilă în cei 22 de ani de activitate, se arată în plângerea citată de The Washington Post. Nielsen susține că ar fi făcut aceste dezvăluiri pentru a primi recompensa pe care statul american o oferă atunci când sunt recuperate taxe neplătite. Banii se strâng pentru A doua Venire a lui Iisus pe Pământ Conducătorii Bisericii Mormone refuză să discute despre averea organizației, însă au explicat de ce membrii trebuie să continue să ofere 10 la sută din veniturile lor. Într-un discurs din martie 2018, un oficial de rang înalt din cadrul Bisericii, arhiepiscopul Gérald Caussé, a făcut legătura dintre strategia financiară a Bisericii și “profețiile privind ultimele zile”. Potrivit plângerii, președintele Ensign Peak Advisors, Roger Clarke, a spus că banii strânși vor fi folosiți atunci când Iisus Hristos va veni a doua oară pe Pământ. “Ai continua să plătești dările în loc să-ți achiți facturile la curent sau apă sau să-ți hrănești familia dacă ai știi că Biserica stă pe miliarde de dolari până la A doua Venire a lui Iisus?”, se întreabă David A. Nielsen în documentul depus la autoritățile americane. Acuzațiile nu au fost comentate de un purtător de cuvânt al Bisericii Mormone, Eric Hawkins.