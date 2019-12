Belarus este gata să dea Moldovei credite preferențiale pentru construcția drumurilor

07:10

Locuiesc în Germania de 14 ani. Veţi întreba, trăiesc bine aici? Voi răspunde: bine. Dar voi mai spune că mi-i dor de Ungheni, deseori îmi amintesc de rude şi prieteni. Când vin acasă – eu tot mai spun „acasă”, cu toate că pe urmă tot acasă, în Germania, zbor – mulţi mă întreabă dacă are rost să pleci de aici, din Moldova. M-a schimbat viaţa într-o ţară prosperă? • Iată de ce am decis să-mi împărtăşesc gândurile în această privinţă. Are rost să pleci? La această întrebare nu va răspunde nim...