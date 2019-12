(video) Piesa „All I Want for Chrismas Is You”, în fruntea Billboard, la 25 de ani de la lansare

„All I Want for Chrismas Is You”, un cântec celebru din repertoriul cântăreţei Mariah Carey, a urcat pentru prima dată pe prima poziţie în clasamentul vânzărilor de single-uri din Statele Unite, la 25 de ani după lansarea sa oficială, informează AFP.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de UNIMEDIA