Bugetarii din Moldova vor avea 5 zile libere în ianuarie

Anul 2019 a devenit un an istoric atît pentru Republica Moldova, cît și pentru Partidul Socialiștilor din Republica Moldova. • În acest an, țara noastră a fost eliberată de regimul criminal oligarhic al lui Vladimir Plahotniuc. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, și Partidul Socialiștilor au jucat un rol important în demontarea acestui regim. Republica Moldova are acum posibilitate să înceapă o nouă etapă în dezvoltarea sa ca stat de drept, democratic, neutru, în cooperare strînsă și fr...