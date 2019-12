Asigurari de sanatate pentru salariatii SNGN Romgaz, Filiala Ploiesti

17:45

Finalul de an aduce pentru PAID Romania - Poolul de Asigurare Impotriva Dezastrelor Naturale noutati - membri noi in echipa de management, dar si obiective ambitioase. Compania va avea din 2020 un departament dedicat dezvoltarii, al carui obiectiv este acela de a creste gradul de cuprindere in asigurare obligatorie a locuintei in Romania. In ceea ce priveste obiectivele stabilite, managementul PAID Romania si-a propus sa ajunga la un grad de cuprindere in asigurarea obligatorie a locuintei de 40% in 5 ani.