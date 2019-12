Raport îngrijorător despre planetă: câte animale au dispărut în ultimii 40 de ani

17:30

Astăzi facem cunoștință cu o persoană interesantă, consilier bancar și antrenor de tenis de masă la Școala Municipală de Sport Ungheni, Andrian Ghețu. — Vă cunosc toată viața și nu știu nimic despre dvs. Povestiți-mi. • — Ultimii 13 ani lucrez la una dintre filialele bancare din Ungheni, am început ca inspector de credite, acum sunt consilier bancar. După absolvirea facultății, am lucrat ca inspector fiscal, auditor financiar și mi-am încercat forțele ca vameș. Am devenit antrenor de tenis de ma...