Gothaer imbunatateste oferta de asigurare a locuintelor

Un stat din Australia foloseste in premiera Inteligenta Artificiala pentru a implementa, la scara larga, un program de supraveghere video a traficului, pentru a detecta automat soferii care folosesc telefonul mobil in timp ce conduc. Programul a fost implementat in New South Wales, incepand cu data de 1 decembrie, dupa o perioada de 6 luni in care a fost testat, timp in care, sustin autoritatile, a depistat peste 100.000 de soferi care foloseau telefonul mobil la volan.