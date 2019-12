Oficiali ONU, la Ministerul Apărării

12:10

Președintele R. Moldova Igor Dodon va întreprinde în perioada 19-20 decembrie o vizită la Moscova, unde are planificate întrevederi cu Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin dar şi cu conducerea Gazprom. Anunţul a fost făcut luni chiar de şeful statului la finele unei şedinţe de lucru cu speakerul Zinaida Grecianîi şi edilul capitalei Ion Ceban, comunică MOLDPRES.Potrivit președintelui, la Moscova el mai are planificate întrevederi cu capul bisericii ruse Patriarhul Kirill dar şi cu vicepremierului Dmitri Kozak. “În aceeași perioadă la Moscova va avea loc ședința informală a liderilor CSI dar şi a Uniunii Eurasiatice unde am planificate mai multe întrevederi”, a menționat Dodon.Șeful statului a reiterat că subiectul asigurării R. Moldova cu gaze rămâne pe agenda sa şi a spus că nu există riscuri ca după data de 1 ianuarie ţara să rămână fără gaze naturale.