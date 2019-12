Sondaj // Cum apreciază moldovenii liderii politici. Năstase, sub fugarii Shor și Plahotniuc

09:10

Am văzut că noua putere de la Chișinău a lansat o teză veche și complet greșită, pe care au mai încercat-o și alții: neutralitatea ca bază pentru a dobândi retragerea trupelor ruse. Păi Republica Moldova este constitutional neutră de la fondarea sa, de la prima Constituție din 1994. Totuși trupele ruse stau bine mersi, sub diferite forme, în stânga Nistrului. Mai mult, aceeași motivație falsă a stat și la baza menționării în constituției a neutralității, o utopie la marginea Europei. Din conta, unica soluție este o armată puternică, dotată și antrenată, care să facă inutile cele 10-12.000 de trupe ruse sub diferite forme din regiunile separatiste.