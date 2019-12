Cel mai căutat om din Olanda, arestat în Dubai. Infracțiunile de care este acuzat

14:40

Viorel Morari, unul dintre cei mai de încredere pioni sau executori (profesioniști) ai lui Vladimir Plahotniuc, a reușit să joace bine rolul de victimă a regimului Plahotniuc. Anume, sub acest rol de victimă, imediat după declanșarea scandalului „Andy`s Pizza”, s-a eliberat „LA TIMP” de la conducerea Procuraturii Anticorupție, pentru ca mai pe urmă să revină, „pe cal alb” la Procuratura Anticorupție, sub guvernarea blocului ACUM. Faptul că Viorel Morari avea acces liber la GBC nu mai contează, sau ne facem că plouă torențial. În societate există mai multe persoane care au suferit de pe seama acestei mafii, dar mai ales a mafiei din justiție și le este frică până în prezent să se adreseze în instanțe. Cel mai mult a avut de suferit statul. Această caracatiță nu ar fi funcționat dacă nu ar fi drujba lui Morari cu persoane hapsîne pe care tot el le-a infiltrat la funcții cheie, cum este, spre exemplu, Dorin Compan. Din păcate, justiția moldovenească nu a documentat corupția procurorului anticorupție, însă este destul de „grăitoare” situația lui materială, adică a rudelor până nu demult sărace. Ne referim la caracterul disimulat și disproporționat al veniturilor declarate în raport cu situația materială reală a membrilor familiei / a rudelor ex-procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție Viorel MORARI. Ca persoană cu funcție de demnitate publică, în perioada anilor 2014 – 2019 ar fi dobândit, pe numele rudelor, afaceri și bunuri mobile și imobile, valoarea cărora depășește mijloacele și veniturile declarate. Potrivit datelor oficiale, în perioada anilor 2014 – 2018, procurorul Viorel MORARI și rudele apropiate, au obținut următoarele venituri: MORARI Viorel Gheorghe – 1 425 262,98 lei, din care 42 100 lei a constituit ajutorul material din partea părinților, diurne: 7 596 euro și 1 547 dolari. VIERU Nadejda Ion (soția) – 435 236,43 lei, din care 117 243 lei a constituit indemnizațiile alocate de CNAS și 3 600 RON indemnizațiile alocate de Direcția Asigurări Sociale Vaslui. MORARI Oleg Gheorghe (frate) – 785 786,08 lei. MORARI Eugenia Stepan (mama) – 112 465 lei. MORARI Gheorghe Ivan (tata) – 45 763,44 lei. DURBALĂ Vera Andrei (soacra) – 0 lei. DURBALĂ Ion Vladimir (socru) – 251 578,35 lei. MOROI Nicolae Gheorghe (cumnat) – 846 578,52 lei. MOROI Ana Ion (cumnata) – 151 860,74 lei. Încă din perioada activității în Procuratura Generală, Viorel MORARI a obținut anumite dividende financiare pe care le-a investit în afaceri de familie. Inițial, în anul 2013, mama acestuia, Eugenia MORARI a fondat SRL „IRAROM-GRUP” (înregistrată la 11.12.2013, cu un capital social de 3 907 290 lei, având ca genuri de activitate în domeniul comerțului cu amănuntul în magazine nespecializate, vânzarea de produse alimentare, băuturi și produse de tutungerie importul și comercializarea benzinei, motorinei și a gazului lichefiat), compania fiind administrată de fratele procurorului, Oleg MORARI. Circumstanțele fondării și dezvoltării întreprinderii comportă elemente de proveniență suspectă a mijloacelor financiare. Sub gestiunea companiei, familia MORARI a inițiat afaceri în domeniul comercializării petrolului. În acest scop, Viorel MORARI ar fi finanțat procurarea terenului care a fost înregistrat pe numele mamei sale cu nr. cad. 3449106.002, cu suprafața de 0,12 ha, fiind edificată o construcție cu două nivele cu infrastructură destinată pentru stațiile PECO în valoare estimativă de cca 100 000 de euro. Din start, stația a fost arendată de rețeaua de benzinării „PETROM”. Ulterior, după expirarea contractului, a fost transmisă în arendă rețelei „VENTO”, pentru suma de cca 40 000 de lei lunar. Prezintă interes că pe parcursul construcției cât și în perioada de activitate a stației, problemele apărute erau lichidate de către Oleg MORARI, sub acoperirea numele fratelui său. Între anii 2015 – 2016, familia Morari a dezvoltat afaceri în producerea energiei electrice din surse regenerabile, prin construcția parcului eolian (cu livrare în rețea). Prin decizia ANRE nr. 116/2017 din 23.03.2017, tariful stabilit pentru achitare către SRL „Irarom-Grup” (pentru o capacitate de 3900 KW) a fost stabilit la 1,13 lei/kWh. În perioada vizată, SRL „Irarom-Grup” a procurat și a instalat 3 stații eoliene, de producere a energiei electrice (2 stații pe teritoriul adiacent uzinei de zahăr din or. Dondușeni și 1 stație în sat. Țaul, r-nul Dondușeni). În prezent, este în proces de construcție a 4-a stație eoliană. Deși, acestea ar fi second hand, potrivit estimărilor specialiștilor, investiția ar fi estimată la cca 2 000 000 euro. În perioada anilor 2016 – 2019, SRL „IRAROM-GRUP” a importat elemente pentru construcția stațiilor eoliene în valoare totală de 9 724 115,92 lei. Potrivit unui site de referință (https://en.wind-turbine.com), o stație second hand ar valora 115 000 de euro, fără cheltuieli de dezinstalare (în Germania/Polonia etc.), transportare și instalare (în Republica Moldova). La acest preț ar urma să se adauge și plățile vamale. Stațiile eoliene instalate de către familia MORARI ar activa cu derogări de la normele și condițiile tehnice, cauză din care, au loc deconectări periodice a energiei electrice în rândurile consumatorilor din localitățile apropiate. Situația respectivă a creat mai multe nemulțumiri din partea locuitorilor și probleme în activitatea SA „RED Nord-Vest”. În aplanarea conflictelor, s-a implicat nemijlocit Viorel MORARI care a acționat prin intermediul directorului general al SA „RED Nord-Vest” din acea perioadă, Mihail ȘEREMET. Reprezentanții SRL „IRAROM-GRUP” ar fi încercat să evite declararea în vamă, la scoaterea din țară, a sumei de cca 900 000 de euro, destinată achitării la achiziționarea stațiilor eoliene. Viorel Morari nu deține proprietăți, oficial. Figurează doar că a comercializat în 2014 un automobil Skoda Octavia, la suma de 40 000 de lei, sumă esențial diminuată, ce nu corespunde prețurilor reale operabile pe piață. De fapt, a procurat, prin intermediul rudelor, următoarele bunuri: Pe numele părinților Morari Gheorghe și Eugenia, a achiziționat 19 terenuri agricole, majoritatea în anul 2015, cu suprafața totală de 14,9734 ha, cu o valoare totală de piață, la momentul achiziționării bunurilor imobile, cca 22 000 de euro. De asemenea, pe numele lor a achiziționat o casă de locuit cu o construcție accesorie în valoare de peste 15 000 de euro. Totodată, încă în anul 2010, pe numele acestora, au fost achiziționate, în mun. Chișinău: un apartament, în valoare de peste 60 000 de euro, iar între anii 2012 – 2013, trei încăperi nelocative (cca. 29 m2, 33,4 m2 și 99,3 m2), str. Valea Trandafirilor, 9a, nr. 50, str. Florilor 2, ap. 77 și str. Vasile Alecsandri 100/1, ap. 17, care ar valora în total cca 100 000 de euro, precum și o cota de 1/5 din suprafața totală a bunurilor imobile: casa de locuit individuală, clădirea administrativă și construcțiile accesorii în sect. Centru, str. Alessandro Bernardazzi 7, cu suprafețe de 165,9 m2, 119,7 m2, 84,5 m2, 40,5 m2 și 15,4 m2 , respectiv, la momentul achiziției, în valoare de cca 100 000 de euro. Pe numele fratelui Morari Oleg, procurorul a achiziționat 77 terenuri agricole cu suprafața totală de 43,0095 ha, la o valoare de cca. 62 000 de euro, preponderent în 2015. De asemenea, a achiziționat 6 terenuri pentru construcții, o casă cu construcție accesorie. Pe numele socrilor Durbală Ion și Vera, în anii 2018-2019, ar fi fost cumpărate două terenuri pentru construcții, în mun. Chișinău, cu o suprafață de peste 12 ari, în valoare totală de peste 80 000 de euro. Pe numele cumnaților Moroi Nicolae și Ana, procurorul a achiziționat 3 apartamente în mun. Chișinău, în 2015 și 2019 (în proces de construcție), valoare finală a acestora fiind de 150 000 de euro. Evident, spun sursele noastre, toate aceste bunuri (doar imobile, fără a ne referi și la cele mobile) au fost procurat din șpaga „recepționată” în perioada de glorie a PDM. sursa: moldova24.info