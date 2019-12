Ion Chicu a avut o întrevedere cu Secretarul general al Consiliului Europei Marija Pejčinović Burić

12:30

Este pentru a treia oară când John Frusciante se alătură Red Hot Chili Peppers, după prima sa sosire în grup în 1988 şi revenirea din 1999. Formula originală Red Hot Chili Peppers îl avea pe Hillel Slovak la chitară, dar acesta a încetat din viaţă în 1988. Frusciante avea să apară pe LP-ul „Mother’s Milk” din 1989 şi pe legendarul disc „Blood Sugar Sex Magik” din 1991. Presiunea faimei şi stilul de viaţă încărcat cu excese l-au făcut pe John să plece din trupa la nici 2 ani după, transmite infomusic.ro. După o perioadă zbuciumată din viaţa sa, care a inclus o dependenţă cruntă de heroină, o casă în flăcări şi multiple operaţii (grefe de piele, înlocuirea dinţilor), Frusciante a revenit în RHCP în 1999. Rezultatul luptei interne şi a suferinţelor sale a fost „Californication”, o altă capodoperă modernă a formaţiei. Grupul a rămas sudat şi cu o chimie bună şi pe LP-urile „By The Way” din 2002 şi „Stadium Arcadium” (album dublu din 2006). Fire expansivă şi doritoare de noi provocări, Frusciante părăsea iarăşi trupa în 2009. Îl înlocuia Josh Klinghoffer, care fusese deja chitarist de turneu pentru RHCP. În plus avea un proiect muzical cu Frusciante şi îi ştia pe de rost tonalitatea şi stilul de a cânta. În formula cu Klinghoffer The Chilis au scos încă două albume de studio, „I’m With You” (2011) şi „The Getaway” (2016). În 2016 a fost un moment special, când John s-a alăturat foştilor colegi pentru un concert caritabil. Încă nu se ştie când îi vom vedea pe cei 4 artişti în formula consacrată, dar ce e sigur e că RHCP are o serie de concerte programate în SUA în 2020. În ultima lună s-a viralizat autobiografia basistului Flea, „Acid for the Children”, o incursiune poetică şi dureroasă în viaţa unuia dintre cei mai mari basişti din lume. Cât despre John Frusciante, în afară de cariera alături de Chili, el este un artist solo foarte prolific.