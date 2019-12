Horoscop 16 decembrie 2019

-SĂGETĂTOR Veşti bune, oameni care roiesc în jurul vostru, şi o să vă fie de ajutor să daţi gata problemele mai complicate. Vi se pot rezolva nişte chestiuni mai vechi şi să căpătaţi, în sfârşit ce vi se cuvine, să vă mai cumpăraţi şi câte ceva în completare, poate prin casă. -CAPRICORN E posibil să primiţi o invitaţie neaşteptată de anul nou sau în zilele libere şi să-nceapă şi o relaţie cu viitor. Apar noutăţi care-or să vă ţină în priză, o să vă încredinţeze şeful un nou proiect şi va fi şansa voastră de a străluci în carieră. -VĂRSĂTOR O să vă faceţi curaj să sunaţi pe cineva cu care-aţi vrea să petreceţi sărbătorile şi să v-alegeţi cu un accept. Se poate să vă curteze şi pe voi cineva să lucraţi în ianuarie la ceva care să vă aducă recunoaştere, bani şi să vă şi placă, să nu consumaţi mult efort. -PEŞTI Relaţia cu partenerul de suflet o să fie mult mai armonioasă pentru c-aţi mai lăsat de la voi - să dispară tensiunile. Vă pregătiţi de o plecare în străinătate, se pare, şi o să aveţi tot ce trebuie, or să vă priască şi deplasarea şi prezenţa acelor oameni care sunt pe sufletul vostru. -BERBEC Se pare că mai aveţi de luat nişte bani, o fi prima de Crăciun, sau or fi promisiuni mai vechi de ore suplimentare plătite. Se poate să fie un volum mai mare de muncă la serviciu şi să fie solicitant, dar veţi avea parte de recunoaştere din partea şefilor, vin şi banii pe care-i meritaţi. -TAUR O revedere cu cineva care vrea să fiţi împreună, şi armonizarea o să se facă, aşa, pe parcurs. Or să apară oameni, situaţii care să vă dea viaţa peste cap, dar o să fie bine, v-alegeţi cu ceva nou şi bun şi o să faceţi fatza cu brio - o să vă placă tot ce se-ntâmplă. -GEMENI Se poate să daţi de reduceri la cumpărături şi să economisiţi bani frumoşi, să vă rămână de plimbare. Vi se propune ceva nou, să lucraţi în regim de colaborare şi dacă n-aveţi o agendă încărcată anul viitor o să vedeţi ce se poate face - va-ncumetati, sau nu. -RAC Cineva care vă simte lipsa vrea să vă vedeţi şi poate o să vă-ntâlniţi azi, mâine, dacă în week-end nu puteţi. Se poate să luaţi nişte bani cu care să daţi fuga la shoping, să nu lăsaţi totul pe ultima sută de metri, să aveţi timp suficient pentru preparatele tradiţionale. -LEU Se poate să primiţi nişte bonuri valorice, un vaocer, un card-cadou să vă luaţi ce vă place, pe alese. Pare să fie un moment special pentru voi, să luaţi un premiu, să fiţi puşi într-o postură specială la care visaţi de multă vreme şi o să fie o încununarea eforturilor cumulate. -FECIOARĂ O să vă consultaţi cu nişte parteneri de afaceri în privinţa unui contract pe care l-aţi putea semna în ianuarie să vedeţi dacă vă puneţi de acord. Aţi putea regla din mers o relaţie partenerială şi să fixaţi noi reguli de convieţuire, măcar pentru o vreme, de probă, să nu rămâneţi blocaţi în situaţia respectivă. -BALANŢA De cheltuielile neprevăzute să vă feriţi, să nu rămâneţi fără lucruri importante dacă o să daţi banii pe tot ce va iese-n cale. Se pare c-o să vă mai ajute cineva la treburile mai complicate, poate şi financiar o să primiţi o subvenţie, ceva care să vă fie de mare folos, să nu vă refuzaţi nimic. -SCORPION Rudele apropiate, nepoţi, fraţi, cumnaţi or să pună umărul să v-ajute de sărbători - aveţi susţinere. Poate scoateţi banii din contul de rezervă, la care n-aveaţi de gând să umblaţi acum ca să-l daţi gata pe partener - poate luaţi câteva zile în străinătate, să fie ceva mai special.

