Ora de Ras, 15 Decembrie

Din dorinta de a investi in educatie, o tanara din Calarasi a revenit acasa dupa studiile facute in Marea Britanie si a pornit o afacere alaturi de cumnata sa, care de asemenea se afla in strainatate. Au aproape un an de cand muncesc cot la cot, iar succesele nu s-au lasat asteptate. De curand, au deschis primul atelier de creatie cu pixuri 3D din Republica Moldova si nu se opresc aici.