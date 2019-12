Drumul Chișinău-Ungheni-Sculeni va fi dat în exploatare la finele lunii august 2020. Premierul a mers să vadă cum merg lucrările // FOTO

14:00

O suspectă de trafic de ființe umane a fost reținută în flagrant pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timp ce intenționa să părăsească teritoriul Republicii Moldova alături de o potențială victimă.75.000 EUR per persoană anualPrincipala figurantă este o tânără de 25 de ani, cetățeană a Moldovei, care avea rolul de recrut, precum și perfecta actele de călătorie şi organiza transportarea tinerelor în Germania. Aceasta era parte a unei grupări criminale, care din contul membrilor perfecta pașapoartele pentru plecarea în străinătate şi alte acte necesare pentru aflarea în Uniunea Europeană, iar veniturile promise de traficanți se ridicau anual la circa 75.000 EUR per persoană.Investigator sub acoperire – infiltrat în gruparea criminalăÎn vederea documentării acțiunilor membrilor grupului criminal organizat a fost infiltrată o angajată a Direcției de Poliție Chișinău, în calitate de investigator sub acoperire. Învinuita a fost urmărită până în momentul ambarcării sale la cursa Chișinău – Dortmund, Germania. Tânăra o însoțea pe polițistă, care avea rolul de victimă și, conform schemei, ultima urma să fie preluată de către membrii filierei de trafic de ființe umane, cu scopul exploatării sexuale în Uniunea Europeană, potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră.Operațiunea a demarat în luna mai 2019În preambul, din luna mai curent a fost inițiată o operațiune pe linia destructurării unei grupări criminale specializate pe trafic de ființe umane, unde erau vizate mai multe persoane, cetățeni ai Republicii Moldova și ai României, stabilite cu traiul în Germania.Suspecții identificau tinerele moldovence, le promiteau remunerare bănească şi condiții de trai decente în Germania. Ulterior, ajungând la locul de destinație, urmau să fie preluate de către alţi membri ai reţelei internaţionale de trafic de fiinţe umane pentru a fi adăpostite în apartamente, închiriate cu acest scop. În gruparea criminală respectivă, rolurile complicilor erau diferite, îndreptate spre obţinerea rezultatului final comun.În consecință, tânăra moldoveancă a fost reținută și plasată în arest preventiv pentru 30 de zile, din data de 29 noiembrie 2019. Măsurile procesual penale continuă, în vederea identificării tuturor membrilor grupării și tragerea lor la răspundere.Pentru fapta comisă, conform art. 165 alin. (2) lit. d) CP al RM – Traficul de fiinţe umane, persoanele, care se fac vinovate riscă o pedeapsă cu închisoare de la 7 la 15 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.