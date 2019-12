Emisarul SUA pentru Coreea de Nord a sosit la Seul, în încercarea de a salva negocierile cu Phenianul

12:15

Specialiștii au dezvoltat timp de câțiva ani designul unui hotel de cinci stele complet neobișnuit și chiar extravagant, care ar fi construit nu doar sub pământ, dar și sub apă. După 12 ani de eforturi incredibile ale unei echipe uriașe de constructori, arhitecți, ingineri și designeri, cea mai progresivă țară din lume și-a prezentat hotelul grandios, care a costat 290 de milioane de dolari. Acest hotel neobișnuit Songjiang InterContinental a fost construit în vecinătatea Shanghaiului, unde se afla o carieră abandonată de granit. Având în vedere că apele subterane se acumulau întotdeauna la fundul carierei, chinezii au decis să aducă și mai multă apă, pentru a umple acest spațiu. Datorită acestui fapt, au fost construite două etaje sub apă. Iar în unul dintre aceste etaje a fost amplat un restaurant care servește mâncăruri din pește, cu ferestre panoramice imense, prin care poți urmări încântătoarea lume subacvatică. Celălalt etaj este destinat apartamentelor de lux, care au de asemenea ferestre imense cu vedere la peisajele subacvatice. Acest hotel are 18 etaje, 16 dintre ele se află sub nivelul solului și doar două se ridică deasupra solului. Pe acoperiș, este amplasată o zonă imensă pentru parcare, cu o suprafață de 3.000 de metri pătrați, care este și un loc minunat pentru relaxare. De asemenea, acest acoperiș imens protejează încăperea de efectele condițiilor meteorologice. Suprafața totală a hotelului este de 428.200 metri pătrați. Acest hotel a reușit să creeze nu doar 336 de camere, ci și un număr imens de zone de recreere. Chinezii au reușit să folosească la maxim locația neobișnuită și peisajul înconjurător, organizând un divertisment incredibil pentru oaspeții activi: alpinism, sărituri de bungee, sporturi nautice. Întregul complex hotelier folosește doar energie geotermică și solară, iar tehnologiile speciale pentru prelucrarea și restaurarea apei naturale sunt utilizate pentru păstrarea resurselor de apă, relatează eustiu.com.