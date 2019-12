Examen la Facultatea de Drept în fața președintelui țării

14:30

Tehnicianul Pep Guardiola are o clauză în contractul cu Manchester City conform căreia poate părăsi clubul la finalul acestui sezon, cu un an înainte de expirarea actualului acord, susţine The Times. “Nu există în acest moment dorinţa vreunei părţi de activare a clauzei”, menţionează jurnalul englez, adăugând că totuşi Manchester City se gândeşte la alte variante în cazul plecării lui Guardiola: Mauricio Pochettino şi Brendan Rodgers. Un alt nume vehiculat este cel al lui Carlo Ancelotti, proasp...