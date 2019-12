UE va finanța 6 proiecte de infrastructură în Regiunea de Dezvoltare Nord

10:50

Mihail Braga are 44 de ani și de 5 ani conduce o mini-fabrică de producere a brichetelor (brichet – produs de formă paralelipipedică, ovoidală etc., obținut prin presarea rumegușului rezultat din prelucrarea lemnului sau din alte materiale (paie, coji de floarea soarelui, de nucă, lemn de viță de vie etc.) care se întrebuințează ca și combustibil),