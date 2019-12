FOTO | Doi tineri din Bălți au fost tamponați de un automobil. O tânără de 19 ani a decedat pe loc

12:30

Bună ziua, dragă redacție. Ieri am fost cu nevasta mea la piață, în satul vecin. Vine iarna și ne-ar mai trebui cîte o cufăicuță mai călduroasă, și noroc de gumanitarcă, altfel nu știu ce am face. Că tare scumpe mai sînt hainele pe la noi, dar mai ales cele pentru copii. Mulțumesc lui Dumnezeu că ai noștri sunt mari și au banul lor, că e greu de tot în ziua de azi. Ieri, prin piață, m-am întîlnit cu un cumătru care are un fecior la Chișinău. Și cumătrul mi-o spus o noutate care […]