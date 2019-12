Protestele din India s-au soldat cu ciocniri stradale și două persoane decedate

13:40

Deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, Mihai Poiata crede că este nevoie ca idealul european să servească drept busolă a acţiunii politice. Dacă puterea de la Chişinău va încerca să joace la două capete, rezultatul va fi sporirea confuziei şi a instabilităţii politice. Există încă o speranţă, dar ea poate fi irosită foarte uşor, mai spune publicistul, prozatorul, dramaturgul și scenaristul Mihai Poiată, deținător al ”Ordinului Republicii”.Mihai Poiată: „A fost un an deosebit pentru mine, mă refer și la meseria mea de dramaturg. În dramaturgie este schema peripeției, așa se numește. Ea este desenată sub formă de zigzag, adică o stare de optimism, o stare de bine, o nouă informație, care transformă starea de bine într-una de rău. Și în țara noastră s-a produs o peripeție ieșită din comun, fiindcă am trăit și clipe de supremă bucurie - eu le-am trăit -, de optimism, de încredere și nu că mâine va fi mai bine decât ieri, dar că au mai rămas forțe intelectuale, au mai rămas resurse umane aici, unde trăim noi, care sunt gata să-și sacrifice destinul personal în interes național și mai mult ca atât, că poate fi adunată o echipă care poate să-și asume această responsabilitate la nivel instituțional.Mă refer la guvernul Maia Sandu, mă refer la echipa pe care a reușit s-o adune Maia, fiindcă ea este cea despre care merită să se vorbească, dacă e vorba de anul 2019.”Europa Liberă: Igor Dodon ar putea să spună că…Mihai Poiată: „Ajungem și la Igor Dodon.”Europa Liberă: … intenționat sau nu, dar uitați de numele lui.Mihai Poiată: „Nu, nu scapă el de atenția mea. Eu pot să scap de atenția lui, că nu mă cunoaște, dar poate de azi înainte o să mă cunoască. Noi, de obicei, spunem că fiecare popor își merită guvernul pe care îl are.Ei bine, anul acesta am avut un guvern pe care nu l-am meritat, fiindcă n-am știut să-l apărăm. Eu am crezut că, atunci când a fost înaintată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Sandu, se va aduna foarte multă lume, dar s-a adunat foarte puțină lume.”Europa Liberă: Și prezența celor câteva sute de oameni înseamnă că guvernul Sandu nu a avut suficient sprijin popular?Mihai Poiată: „Omul simplu, dacă-l întrebi: „Ce ai vrea mata, să fie recuperat miliardul, pe care el nu l-ar vedea oricum, ori să ți se dea 700 de lei aici?” – „Măi, aceștia îi văd și îi pun în buzunarul meu, dar miliardul cine știe unde o să ajungă, în mâinile cui și dacă n-o să-l fure și a doua oară împreună cu alt miliard...” Eu îi înțeleg pe oameni care au fost aduși la disperare și ei nu dau vrabia din mână pe cioara din gard. Pe mine m-a îngrijorat altceva, și anume: care a fost atitudinea intelectualității față de Maia Sandu și față de guvernul Sandu. Eu am rămas profund decepționat și nu am înțeles de ce.”Europa Liberă: Dacă e să facem o paralelă, o bună parte din intelectuali acordau susținere masivă Partidului Democrat, când era la guvernare.Mie mi se pare că noi ne-am obișnuit cu furturi mari și furturi mici. Noi suntem intoxicați.Mihai Poiată: „Mie mi se pare că noi ne-am obișnuit cu furturi mari și furturi mici. Noi suntem intoxicați, poate nici nu ne dăm seama. Noi ne simțim mai comod într-un regim conceput și, hai să zicem așa, dirijat de hoți, parcă ne simțim mai la noi acasă, mai în voia noastră și n-am înțeles doamnele intelectuale din urbea noastră, Chișinău. Voi, în sfârșit, aveți un guvern în care majoritatea sunt femei inteligente, frumoase, curajoase și voi nu vă mândriți cu asta? Și voi nu susțineți acest guvern? Acum plâng, își deplâng soarta.”Europa Liberă: Al cui a fost meritul că Moldova a scăpat de Plahotniuc, dacă nu de sistemul pe care a reușit această persoană să-l edifice?Mihai Poiată: „Valentina, eu aș încerca să caut, să răspund la această întrebare, dar știu că îmi vor scăpa niște momente, poate cele mai importante. Pentru mine a fost un miracol ce s-a întâmplat atunci în iunie și marele miracol s-a întâmplat cu Partidul Socialiștilor, eu am încetat să-i mai recunosc. Dle președinte Dodon, dna Greceanîi, dragii mei socialiști, vi s-a oferit o șansă istorică nemaivăzută, miraculoasă, voi câteva luni de zile ați fost oameni agreabili, oameni plăcuți vederii și auzului, oameni cu care voiai să faci niște lucruri împreună.”Europa Liberă: Chiar dacă erau entități cu viziuni aproape diametral opuse, chiar dacă ideologiile nu se suprapuneau, totuși ați văzut mai degrabă similitudini decât diferențe între PSRM și ACUM?Mihai Poiată: „Ceea ce am văzut și auzit eu, poate că prin anumite culoare se vorbea altfel, dar eu judec ca cetățean de rând, așa cum am perceput eu lucrurile. Da, fiindcă a prevalat, eu aș spune așa, interesul național și chiar mă gândeam, zic, Doamne, sunt posibile minuni și l-am așteptat așa, cu palpitație și emoțională, și spirituală și zic, oare chiar e posibil acest lucru, să facem și noi alianțe așa cum se fac în Occident, să conservăm anumite probleme care-s deranjate pentru o parte și pentru cealaltă, mai ales că nu avem pârghii nici unii, nici alții să schimbăm ceva, că sunt anumite lucruri pe care trebuie să le lași așa cum sunt, nu trebuie stârnit un anumit focar, să-l lăsăm să mocnească.”Europa Liberă: De ce atât de repede a venit despărțirea PSRM și ACUM? Mihai Poiată: „Primul care a primit dezlegarea, nu știu de la cine și în ce formă, a fost președintele Dodon, care a început să atace public guvernul. Îmi pare rău că ei au ratat șansa de a intra în istorie, nu de a face istorioare din astea, așa, de a intra în istorie împreună cu Maia, da, și Maiei i s-a oferit, sau partidelor din Blocul ACUM li s-a oferit o șansă nemaipomenită cu 20 și ceva de mandate.”Europa Liberă: 26 de mandate.Mihai Poiată: „…să ai un guvern, e ceva de neimaginat, dar s-a întâmplat. Deci, interesul a fost reciproc, socialiștii au putut să-și înnobileze chipul grație Maiei Sandu, ei au putut să demonstreze că în Moldova este posibilă, o altă paradigmă de guvernare și aceasta ar fi fost o posibilitate de a consolida societatea din Republica Moldova.”Europa Liberă: Dar destrămarea acelei majorități parlamentare a fost posibilă datorită celor 30 de deputați din Partidul Democrat, care au dat jos, împreună cu socialiștii, guvernul Sandu și acum, tacit, totuși ar face această majoritate parlamentară cu PSRM-ul.Mihai Poiată: „Eu presupun că democrații așteaptă o clipă, un moment mai prielnic pentru ei, pentru a răsturna situația, deocamdată, probabil, ei încă nu sunt gata sau încă nu au elaborat scenariul, sau încă nu au primit dezlegare de la cineva.”Europa Liberă: Dar de la cine să vină această dezlegare?Mihai Poiată: „În primul rând, trebuie să vină din interiorul lor, trebuie să decidă o bună parte dintre ei: «С кем вы, господа демократы?» („Cu cine sunteți, domnilor democrați?”)Europa Liberă: Acolo se zice că ar fi trei tabere.Mihai Poiată: „Înseamnă că trebuie să se lămurească între ei mai întâi. De asta ei nu sunt gata, nu sunt siguri pe votul lor, ei nu știu câte mandate au și numărul acesta de mandate va varia în funcție de chestiunile care vor fi puse la vot în parlament. Dacă la socialiști disciplina e de fier, deocamdată, deși presupun că sunt oameni care mocnesc acolo și care sunt decepționați de ceea ce s-a întâmplat, probabil și la democrați situația e incertă și ei nu sunt gata să ia o decizie acum.”Europa Liberă: Dvs. vorbeați despre urcușuri și coborâșuri. Pot fi atribuite și șefului statului, Igor Dodon, pentru că despre el se vorbește ba că ar fi fost erou atunci când, și cu contribuția lui, a reușit să scape Republica Moldova de Plahotniuc, iar pe de altă parte, se zice că tot el pe cât de mult se consideră a fi erou, rămâne a fi un trădător?Mihai Poiată: „El deja a fost numit de câțiva politicieni „cel mai mare mincinos” pe care l-a cunoscut politica din Republica Moldova, deși are concurenți mari în Partidul Democrat, dar și în alte partide la capitolul minciună, chiar și pe segmentul de dreapta, dar nu vreau să intrăm în zona asta, fiindcă aici e o discuție așa, mai lungă.Și măcar din motive de securitate personală, dar și de o perspectivă de a intra în istorie ca o personalitate care a schimbat realmente cursul Republicii Moldova, care i-a dat o șansă de modernizare și lucrul acesta se putea face într-un an-doi, dacă ar fi fost menținută această coaliție, dar să vorbești la tot pasul că „noi i-am acordat guvernului un mandat de patru ani” și peste două zile să-l răstorni, nu știu dacă face bine imaginii unui politician în genere, dar unui președinte cu atât mai mult.Eu știu că nu mai pot spera la titlul „Maestru în artă”, fiindcă am un dosar la președinție, dar am să fac așa, cum am avut o discuție cu mama, Dumnezeu s-o ierte, când am împlinit 50 de ani, i-am zis: „Mamă, eu te-am ascultat 50 de ani, următorii 50 de ani mă asculți mata pe mine”, până la 70 de ani i-am ascultat pe politicieni, acum am dreptul, formal, să-mi exprim și eu anumite opinii, inclusiv despre președintele nostru, dacă-i al nostru. Eu nu am senzația că este un președinte și al meu, din păcate.”Europa Liberă: Dvs. ați fost legiuitor. Ce părere aveți despre activitatea actualilor parlamentari și cum vedeți implicarea lor în soluționarea problemelor, nefiind consfințită această majoritate în legislativ?Mihai Poiată: „Noi am activat în alte condiții, nu știu dacă putem compara.”Europa Liberă: Dar și atunci, și acum deputatul rămâne a fi sluga poporului?Mihai Poiată: „Păi iată aici e marea bubă, pardon de expresie, dar partidele ce ar trebui să fie, de fapt? Nu un instrument al democrației și o dovadă a democrației, care domină în societate? Dar iată că un partid este acaparat, că mai întâi un partid a fost acaparat. Și l-a atribuit o persoană și apoi l-a transformat în armă criminală. Băieții din Partidul Democrat nu vor să recunoască, cred că cei care afirmă că Partidul Democrat ar fi trebuit scos în afara legii, cred că au dreptate.Cred că cei care afirmă că Partidul Democrat ar fi trebuit scos în afara legii, cred că au dreptate.Nu știu dacă a fost posibil acest lucru, neavând nici justiție și neavând un guvern atunci, niște oameni de încredere care să facă acest lucru. Noi, din păcate, nu avem juriști care pot construi un caz, să zicem uzurparea puterii. Unde caută ei uzurparea puterii? Adunați secvențele video din fiecare marți, când ieșea Plahotniuc și dădea indicații guvernului, parlamentului, structurilor de stat ce au de făcut. Iată dovezile! Ei caută uzurparea doar în săptămâna aceea acolo...”Europa Liberă: Când activau în paralel două cabinete de miniștri...Mihai Poiată: „Nu activau în paralel. Asta-i altă poveste. Așa, am vorbit de partid. Mi se pare că și parlamentul devine un fel de instrument în mâinile unor forțe oculte care urmăresc niște interese departe de acele societății, ale țării. Eu nu mai înțeleg ce se întâmplă acolo. Mie mi se pare că-i așa o perioadă de tatonare, de dibuire, dar după sărbătorile de iarnă încolo unele lucruri se vor limpezi. Nu cred că spre bucuria noastră.” Europa Liberă: Haideți să vorbim despre ceea ce trebuie să se întâmple, ceea ce ar putea să se întâmple în 2020. Ce pronosticuri ați face Dvs. pentru anul politic 2020?Mihai Poiată: „Eu pot să spun ce mi-aș dori.”Europa Liberă: Ce v-ați dori? Va fi un an electoral, se va alege președintele în toamna anului viitor.Mihai Poiată: „Va fi un an dificil. Cred că se va consolida partidul Maiei Sandu și se vor depune eforturi serioase în acest sens; cred că, în primul rând, societatea și, în al doilea rând, politicienii trebuie să se decidă: vor să trăiască într-o țară de hoți; vor să trăiască într-o zonă gri; vor să trăiască după un scenariu social absolut imprevizibil sau previzibil în mizeria lui sau o să-i dea ascultare Maiei?Maia Sandu propune un alt mod de a face politică. Când aud că „Maia Sandu nu este politician”, adică nu este hoț, nu minte, nu face jocuri duble, asta trebuie să-i reproșezi? Fiindcă dacă ar fi vulnerabilă măcar într-un punctișor, vai, ce ar face dintr-însa! Ea este o mare bătaie de cap pentru bărbații politici din toate zonele politicului nostru - și de stânga, și de dreapta, și de sus, și de jos. Este o mare bătaie de cap!”Europa Liberă: Rolul pe care îl joacă unioniștii, dispersați și ei, pentru că acest curent unionist astăzi în Republica Moldova are foarte mulți lideri, cel puțin opt-nouă? Mihai Poiată: „Asta mă face să cred că nimeni dintre ei nu vrea Unirea.”Europa Liberă: Totuși, miza alegerilor prezidențiale care va fi în anul viitor?Mihai Poiată: „Noi am pierdut câteva mize, am pierdut o miză la alegerile municipale. Noi, practic, am pierdut tot, la modul formal, am pierdut tot. Doar poate la conducerea Uniunii Scriitorilor să mai vină un socialist și să facă o celulă de partid acolo, poate doar asta încă nu s-a întâmplat. Și poate că asta am meritat – să ajungem la fundul mizeriei, ca să ne dăm seama. Noi, dacă nu suntem scuturați bine, nu pricepem anumite lucruri. Avântul nostru critic depășește cu mult capacitatea noastră analitică. Noi tare ușor ne lăsăm momiți și ne aruncăm buluc la un os cu caracter informațional, noi uităm, memoria ni-i scurtă.” Europa Liberă: Despre miza alegerilor prezidențiale gândul să vi-l duceți la capăt...Mihai Poiată: „Populația Republicii Moldova trebuie să se transforme într-o societate de cetățeni, ei trebuie să se convingă că viața lor depinde de votul lor. Ei până acum nu au crezut acest lucru. Ei, dacă s-au lăsat cumpărați cu un pachet sau cu o conservă de tușonkă, înseamnă că situația-i tristă cu totul.”Europa Liberă: Dar Dvs. aveți explicație, de ce totuși la sud se gândește într-un fel, la nord - altfel, la centru – o cu totul altă percepție?Mihai Poiată: „Noi nu am devenit o comunitate, n-am avut niciun lider, care să se fi adresat, de exemplu, etniilor conlocuitoare, pentru început în limba rusă să li se fi spus, de exemplu: „Stimați concetățeni, până la 27 august 1991, noi, moldovenii, am fost minoritari, de azi voi sunteți minoritari. Istoria a dispus așa ca noi să ne asumăm răspunderea împreună cu voi pentru acest teritoriu pe care îl numim Republica Moldova.Noi nu avem siberii unde să vă trimitem, noi vrem să facem acest lucru împreună și noi știm că nu putem noi trăi mai bine decât voi și nici voi mai bine decât noi aici, noi putem trăi mai bine doar împreună. Și iată ce cred eu că ar trebui să facem: legislația lingvistică nu este pentru cei care au depășit vârsta de 35 de ani, de exemplu, sau 40 de ani, legislația lingvistică este pentru copiii și nepoții voștri. Vă rugăm să le stimulați interesul pentru această limbă, pentru această țară”.Din păcate, nu au fost asemenea adresări. Ei au auzit indicații și sfaturi din altă parte. Nu li s-a propus un parteneriat: haideți să trăim împreună aici. Ce facem? Slavă Domnului, o parte din ei și-au găsit rostul în afaceri, în business, unii au înțeles că ar trebui să ne unim, unii au business în România. Cunosc și din ăștia băieți rusolingvi care s-au dovedit a fi înțelepți. O doamnă mi se plânge: «Ой, мой сын так плохо говорит о Путине, ужас!» („Vai, feciorul meu vorbește foarte urât despre Putin. Groaznic!”) Deci, lumea își dă seama ce se întâmplă. Păcat că nu li se oferă aceste oportunități.”Europa Liberă: Dar va crește interesul Rusiei pentru Republica Moldova sau totuși Occidentul va avea în vizor Republica Moldova?Rusia actuală cu conducerea actuală devine un stat terorist.Mihai Poiată: „Rusia actuală cu conducerea actuală devine un stat terorist. Rusia a început un război neconvențional, ca să zicem așa, împotriva civilizației occidentale. Scopul Rusiei este să discrediteze ceea ce se face în Occident. De ce nu are nevoie Rusia de o Ucraină democratică, prosperă la frontiere? Ca să nu trezească spiritele și în Rusia.”Europa Liberă: Republica Moldova pe radarul căror puteri e în vizor?Mihai Poiată: „Să nu ne facem noi mari iluzii în privința rolului Republicii Moldova în istorie, că m-ai întrebat datorită cui și cum s-a întâmplat acest transfer de putere. Talentul nostru, vocația noastră, intuiția noastră trebuie să fie să profităm de anumite conjuncturi favorabile.A fost una și am ratat-o, din păcate, în primul rând, cu ajutorul lui Igor Nicolaevici. Noi trebuie să fim foarte atenți la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Unii politicieni ar trebui să studieze și limba rusă, noi trebuie să putem discuta cu ei la modul serios, că până acum, mă rog, ne-am aplecat capul sau am așteptat, sau i-am înjurat pe cei care se uită cu interes încolo. Este un factor geopolitic din preajma noastră.”Europa Liberă: Dar relația cu Occidentul cum ar trebui s-o înțeleagă Republica Moldova?Mihai Poiată: „Are s-o înțeleagă în curând, fiindcă toate semnalele care ajung la noi dovedesc faptul că Igor Dodon a renunțat la principiul pe care și l-a propus: politică externă echilibrată. Noi deja observăm o politică externă dezechilibrată.Și aeroporturi, și creditul de 500 de milioane de dolari, și unele declarații ale ministrului culturii, educației și cercetării, și unele materiale publicate de dl Țîrdea, de exemplu, în revista „Argumentî i faktî”. Cu ce ocazie vorbește Țîrdea despre Maidan și că dreapta și-ar dori aici un Maidan? Dreapta nu-și dorește Maidan aici, își dorește stânga. De aici sau din altă parte, e altă poveste.”Europa Liberă: UE cum va trata Republica Moldova? SUA ce atitudine vor avea față de Republica Moldova?Dacă noi, populația, vom demonstra că vrem să fim o țară democratică, că vrem să trăim după standarde europene, sigur că vom fi ajutați.Mihai Poiată: „Eu știu un singur lucru: bine cu forța nu poți să-i faci unui popor. Dacă noi, populația, vom demonstra că vrem să fim o țară democratică, că vrem să trăim după standarde europene, sigur că vom fi ajutați. Chiar și acum, în pofida faptului că sunt socialiștii într-un concubinaj foarte dubios cu democrații, dacă vor ști să creeze impresia că totuși se schimbă ceva aici, noi vom avea anumite ajutoare, adică nu va uita nimeni de noi.”Europa Liberă: Izolată Republica Moldova nu se va pomeni?Mihai Poiată: „Doar noi putem să ne izolăm! Doar noi putem să ne izolăm prin ceea ce facem, prin oamenii pe care-i alegem și prin politica pe care o vor face oamenii aleși de noi, nu de alții.”