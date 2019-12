Ședința de sâmbătă a Guvernului. De ce Chicu a adunat reprezentanții a patru ministere

17:45

Victoria Bobicev, conferențiară universitară în cadrul Departamentului Informatică și Ingineria Sistemelor, Facultatea Calculatoare, Informatică și Microelectronică, UTM, a prezentat rezultatele cercetărilor în domeniul tehnologiilor lingvistice la conferință internațională „Language Technologies for All (LT4All): Enabling Linguistic Diversity and Multilingualism Worldwide", desfășurată în sediul UNESCO, Paris, Franța.