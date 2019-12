Jurnalul orei 19, 13 Decembrie

22:20

Dupa aproape cinci ani de la furtul miliardului, procurorii anunta despre efectuarea unor perchezitii in locuintele unor fosti factori decizionali. Descinderile au avut loc ieri, dar Procuratura Anticoruptie a anuntat abia azi despre acest lucru. Intr-un comunicat de presa al institutiei se arata ca opt persoane sunt banuite de escrocherie si de spalare de bani in proportii deosebit de mari, in interesul unui grup criminal.