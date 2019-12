Google, anchetată pe motiv că ar fi dat afară câţiva angajaţi „incomozi”

16:30

Un an calendaristic are cel puțin o zi de vineri care cade pe data de 13, dar poate să apară de trei ori în același an. A fost cazul în anul 2015, când data de 13 în zi de vineri, a fost în februarie, martie și noiembrie. Superstiția zilei de vineri 13 își are originea în arestarea majorității cavalerilor templieri, inclusiv a Marelui Maestru la ordinul regelui Filip al IV-lea al Franței, pe data de vineri 13 octombrie 1307. Mulți se tem să urce la volan în zilele de vineri 13, întrucât cred că...