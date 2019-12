Câteva gospodării din Sîngera au rămas fără porţi de Sfântul Andrei

11:10

Probabil știi care sunt cele mai importante trăsături ale zodiei tale și cum este influențată personalitatea ta, în funcție de semnul sub care te afli și de planeta care te guvernează. Dar cunoști acele lucruri pe care un bărbat le iubește cel mai mult la tine și care te fac specială în ochii lui? Iată atuurile tale secrete, în funcție de zodie!Berbecul are o personalitate luminoasăDacă faci parte din zodia Berbecului, lucrurile principale pe care un bărbat le apreciază la tine sunt generozitatea și spiritul tău de sacrificiu. Femeia din zodia Berbecului este extrem de delicată, uneori copilăroasă și trezește în sufletul celorlalți dorința de a o proteja. Deși pari independentă și puternică, latura ta fragilă este cea care îi seduce pe bărbați. Faptul că împrăștii lumină îl face pe partener să te iubească pasional și să aibă mereu grijă de tine.Taurul este plin de senzualitatePentru că te afli sub semnul lui Venus, ești și tu o zeiță a iubirii. Partenerul iubește la tine faptul că ești senzuală, feminină și dominatoare. Îi place să te răsfețe, să te țină în lux și să te păstreze numai pentru el, deși tu adori să faci cât mai multe victime.