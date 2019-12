Fostul șef interimar al IGP, Gheorghe Balan, va activa la Judecătoria Chișinău

09:30

1. Chişinău, sectorul Botanica: str. Muncești 621, Milano 10, în intervalul de timp între 08:45 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 2. Chişinău, sectorul Botanica, or. Sîngera: str. 31 August 1989, Cuza-Vodă, Fintina Schinului , Independenţei, Mihail Frunze, Renaşterii, Serghei Lazo, Sîngera , Suveranitatii, Tineretului, Unirii parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 3. Chişinău, sectorul Botanica, s. Dobrogea: str. Alexandru Donici, Chişinăului, Decebal, Dimitrie Cantemir, Florilor, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mihail Frunze, Salcîmilor, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Serghei Lazo str-la, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Tineretului, Tineretului str-la, Viitorului parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 4. Chişinău, sectorul Buiucani: șos. Balcani 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 9, în intervalul de timp între 09:25 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor str. Alexei Sciusev 60, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 5. Chişinău, sectorul Buiucani, or. Durleşti: str. Alexandru Marinescu, Durleşti, Gribov , Tudor Vladimirescu, Tudor Vladimirescu 2 str-la, Tudor Vladimirescu str-la parțial, în intervalul de timp între 09:10 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 6. Chişinău, sectorul Rîşcani, s. Ciorescu: str. Mihail Frunze, Mihail Kogalniceanu, Viilor parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 7. Anenii Noi: str. Artezianschii Per, Artizeanscaea, Comarov, Ioana Iakir, Păcii, Zagorodnaea parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 11:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. Miciurin, Suvorov, Tighina parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 12:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Hîrbovăț parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 11:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Maximovca parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 17:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mirnoe parțial, în intervalul de timp între 15:15 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 8. Basarabeasca: str. 40 Let Pobedî, Moldavskaea, Octeabriscaea, Şkolinaea, partial in intervalul de timp, intre, 09:00– 10:30 pentru conectarea consumatorului nou 9. Cantemir: s. Sadîc: str. Ealpugscaea, Ion Creangă, Lenin, Plopilor, Taracliica parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:00 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor 10. Comrat (UTA Găgăuzia): or. Vulcăneşti: str. 1 Mai, 25 let Moldavii, 25 Siezda, Ananieva, Ananieva str-la, Batişceva , Cahul, Cahul str-la, Crupscoi, H.Raşculeva, Ion Creangă, Ion Creangă str-la, Jdanova str-la, Melioratorov, Mihail Frunze, Mihail Frunze str-la, Nikolai Vatutin, Orehovaea, Ostrovscogo, Oziornaia, Polevaea, Sadovaea, Sadovîi str-la, Serghei Lazo, Serghei Lazo str-la, Sov.Armii, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan cel Mare şi Sfînt s-la, Tanchistov, Tanchistov str-la, Tihaea, Zoia Kosmodemianskaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 18:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Beșalma: str. 40 Let Octeabrea, Lenin, Miciurin, Mira parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 17:10 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cazaclia: str. Alexandr Puşkin, Chirov, Cutuzova str-la, Mihail Frunze, Nicolai Pirogov str-la, Sadovaea parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 11. Călăraşi: s. Mîndra parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 12. Căuşeni: str. Vlad Țepeș, Pietre Vechi parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric str. 31 August 1989, Alba Iulia, Alexandru Donici, Anna şi Alexandru, Bogdan Vodă, Constantin Negruzzi, Constantin Stamati, Doina şi Ion Aldea-Teodorovici, Gheorghe Asachi, Ghidirim A. , Iurie Gagarin, Iurie Gagarin 1 str-la, Livezilor, Mihai Eminescu 2 str-la, Mihai Eminescu 3 str-la, Mihai Eminescu bd., Mihai Kogălniceanu, Mihai Viteazul, Poleanicikin, Preanicov, Sadoveanu Mihail, Stere Constantin, Tighina şos., Unirii, Vasile Alecsandri parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Fîrlădeni parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 13:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Taraclia parțial, în intervalul de timp între 12:30 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Ursoaia parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Tocuz: str. D. Cantemir, Tocuz, Zorilor parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Chircăieștii Noi parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Surchiceni parțial, în intervalul de timp între 15:00 - 17:00 pentru lucrări de modernizare a echipamentelor electrice s. Zaim parțial, în intervalul de timp între 11:00 - 13:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric 13. Cimişlia: s. Munteni parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 14:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Sagaidacul Nou: str. Sagaidacul Nou 9999, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 14. Criuleni: s. Hîrtopul Mic parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 17:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Valea Satului, parțial în intervalul de timp între 15:00– 16:30 , pentru conectarea consumatorului nou 15. Hînceşti: str. Bozienilor șos. 5, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Alexandru cel Bun, Cogîlnic, Ion Creangă, Serghei Lazo parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 17:20 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Stolniceni: str. Stolniceni, Nicandru Timotin parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 18:00 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Mingir, parțial în intervalul de timp între 10:15– 12:30 , pentru conectarea consumatorului nou s. Mingir, parțial în intervalul de timp între 13:30– 15:30 , pentru conectarea consumatorului nou 16. Ialoveni: s. Cigîrleni parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Nimoreni: str. Nimoreni 721, 741, în intervalul de timp între 09:25 - 17:20 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Mileștii Mici parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 17. Leova: s. Ceadîr parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 18. Nisporeni: str. Doinelor,Horelor,Luceafărul,Mihai Kogălniceanu,Mihail Sadoveanu,Mitropolit Varlaam,Suveranitatii,Viilor parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:45 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Bălăurești parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 16:45 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Marinci parțial, în intervalul de timp între 10:00 - 12:00 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 19. Orhei: str. A. Belschii, Barbu Lăutaru, Biriukov, Bogdan Petriceicu Haşdeu, Braşoveanu, Cupcea Valeriu, Dimitrie Cantemir, Doina, Doina şi Ion Aldea Teodorovici, Dosoftei Mitropolit, Floriilor, Florilor, Haiducul Bargat, Iaşi, La hotar, Mihail Mîndru, Nucarilor, Parfionov, Petru Rareş, Piatra, Serghei Lazo, Sesiunea 13, Stejarilor, Susleni, Trandafirilor, Trosceanskaia, Vissarion Belinski, Vişinilor, Zemţov parțial, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor str. Doina şi Ion Aldea Teodorovici,Dosoftei Mitropolit,Haiducul Bargat,Parfionov,Serghei Lazo,Sesiunea 13,Stejarilor parțial, în intervalul de timp între 09:20 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 20. Străşeni: str. Alecu Russo, Alexandru cel Bun, Alexandru Lăpuşneanu , Constantin Negruzzi, Eugen Coca, Grigore Ureche, Igor Vieru, Ioan Vodă, Maria Drăgan, Mihai Eminescu, Mihai Eminescu str-la, Mihai Kogălniceanu, Mitropolit Dosoftei, Petru Rareş, Podgorenilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt, 8 Martie, parțial în intervalul de timp între 14:00– 16:00 , pentru conectarea consumatorului nou s. Romănești: str. Rafael Haceaturean, Romănești, Școlii parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Stejăreni parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Lozova: str. 24 August , 31 August 1989 , Acad.I.Grosul, Alexandru cel Bun, Biruinţa, Dealul Morilor, Dealul Ursului, Dimitrie Cantemir, Dumbrăviţa, G.Botnaru, G.Grosu, G.Posadov, Grigore Vieru, Guţuleavca, Guţuleavca str-la, Ion Creangă, Mihai Eminescu, Mitropolit N.Vornicescu, Oanţa, Pahomi Constantin, Petru Rareş, Prieteniei, Lozovo, Satul Vechi, Serdiuc, Staroseliscaea, Ştefan cel Mare şi Sfînt, Ştefan Grosu , Tineretului, Vasile Alecsandri, Vasile Alecsandri , Vasile C.Butnaru, Viilor, Vornicescu Nistor, Zubova parțial, în intervalul de timp între 09:45 - 16:30 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Cojușna: str.Chişinăului,Independenţei,Memoriei,Mihai Viteazul,Mihai Viteazul str-la,Pavel Boţu,Popov,Protoereul Alexandru Turcin,Cojuşna,Ştefan cel Mare şi Sfînt,Valeriu Cupcea,27 August parțial, în intervalul de timp între 09:30 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 21. Ştefan Vodă: str. Constructorilor , Libertăţii, Suvorovo, 31 August parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 17:00 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Olăneşti: str. 31 August, 31 August 1989, 40 Let Octeabrea, Basarabiei, Comsomoliscaea, Constantin Negruzzi, Cutuzovo, Dimitrie Cantemir, Doinelor, Florilor, Florilor., Gheorghe Asachi, Livezilor, Nicolae Testemiţeanu, Nicolai Pirogov, Nistreană, Nistreană., Olăneşti, Podgorenilor, Renaşterii, Serghei Lazo, Străjerilor, Ştefan cel Mare şi Sfînt., Tinereţii, Trandafirilor, Vladimir Maiacovski parțial, în intervalul de timp între 09:40 - 17:05 pentru lucrări de reparaţie a echipamentului electric s. Olănești: str. 31 August, Nicolae Testimițeanu, Trandafirilor, Gheorghe Asachi parțial, în intervalul de timp între 09:55 - 17:05 pentru lucrări de schimbare sau montare a pilonilor s. Olănești: str. Bogdan Petriceicu Haşdeu,Nicolae Milescu Spătaru,Olăneşti,Marii,Sovetică,Vladimir Maiacovski,31 August parțial, în intervalul de timp între 09:50 - 17:05 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Tudora: str. Vasilii Ceapaev parțial, în intervalul de timp între 09:00 - 10:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Crocmaz: str. Chirov, Dacia, Lenin, Maxim Gorki, Naberejnaea, Crocmaz, Suvorov, Toma Ciorbă parțial, în intervalul de timp între 10:50 - 13:20 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului s. Răscăieți: str. 353 Diviziea, Comsomoliscaea, Dneprodzerjinscaea parțial, în intervalul de timp între 14:00 - 16:30 pentru lucrări de deconectare/conectare/schimbare a branșamentului 22. Teleneşti: str. Petru Rareș 269, în intervalul de timp între 09:15 - 16:30 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor s. Bănești parțial, în intervalul de timp între 09:35 - 16:35 pentru lucrări de defrișare şi tăiere a crengilor 23. Vulcănești: str. Lenin , parțial în intervalul de timp între 10:00 – 11:30, pentru conectarea consumatorului nou Pentru informații suplimentare contactați Serviciul Suport Clienți al companiei la telefonul 022-43-11-11.