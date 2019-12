Copiii să revină acasă și nepoții să-i fie sănătoși. Descoperă #CEvreaEA, femeia, de la 63 la 72 de ani (Video)

18:50

Este deja o tradiție ca an de an revista Time să desemneze o persoană (care poate fi și un grup sau o mișcare) apreciată drept cea mai „influentă” din ultimele 12 luni. În acest an, activista suedeză pentru mediu Greta Thunberg s-a bucurat de titlul „Omul Anului”. Tânăra în vârstă de doar 16 ani a […]