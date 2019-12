Explozie într-un bloc din Germania: Cel puțin 25 de persoane au fost rănite

16:30

@BBCNews I've been living in Balham, London for 6 years, I have never seen a queue like this at my polling station. pic.twitter.com/JCjVdeGruo — Aidan Cönway (@onzlo99) December 12, 2019 Britanicii sunt chemaţi, joi, la urne pentru al treilea scrutin parlamentar în mai puţin de cinci ani. Rezultatul va decide soarta Brexitului, acum în impas. Secţiile de votare se închid la ora locală 10:00 PM, iar mulţi britanici au sperat că vor putea vota înainte de a ajunge la serviciu. Big queue of 100+ peo...