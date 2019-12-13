Amoliga-2019. Финал – 14 декабря
Новости Приднестровья, 13 decembrie 2019 11:20
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
• • •
Alte ştiri de Новости Приднестровья
Acum 15 minute
11:20
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
6 decembrie 2019
13:10
1992-2018, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
19 noiembrie 2019
16:40
Температура днём будет около +10°С
13 noiembrie 2019
19:30
Эксперты говорят, что от политических событий в Молдове проиграли в первую очередь граждане страны
12:40
Размер социальной выплаты вырастет на 20%
©2004—2019 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.