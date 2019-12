Politicianul care a primit titlul de cea mai puternică femeie, de la revista Forbes, pentru al nouălea an consecutiv

18:20

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a captat atenţia continentului cu anunţul Green New Deal, programul ecologic care are ca scop transformarea Uniunii Europene într-o regiune cu emisii de carbon zero până în 2050. Pe cât de ambiţios este, programul deja întâmpină mari dificultăţi, interne şi externe, iar Uniunea Europeană se vede pusă între ciocan şi nicovală mai mult ca oricând, relatează POLITICO, citat de digi24.