Vrei să „fugi” din țară, dar nu știi ce destinație de vacanță să alegi? Iată locul pe care poți să îl vizitezi în funcție de zodie

17:00

În nouă luni ale anului 2019, în Chișinău au murit 102 copii cu vârsta sub un an, cu 7 mai puțin decât în anul 2018, anunță Biroul Național de Statistică. Datele BNS arată că, în perioada ianuarie – septembrie 2019, s-au născut 6847 de persoane, cu 4,8% mai puțin comparativ cu perioada similară a anului … Articolul Statistică: 102 copii cu vârsta sub un an au murit în Chișinău în nouă luni ale lui 2019 apare prima dată în ZUGO.