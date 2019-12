Statistică: 102 copii cu vârsta sub un an au murit în Chișinău în nouă luni ale lui 2019

În nouă luni ale anului 2019, în Chișinău au murit 102 copii cu vârsta sub un an, cu 7 mai puțin decât în anul 2018, anunță Biroul Național de Statistică. Datele BNS arată că, în perioada ianuarie – septembrie 2019, s-au născut 6847 de persoane, cu 4,8% mai puțin comparativ cu perioada similară a anului … Articolul Statistică: 102 copii cu vârsta sub un an au murit în Chișinău în nouă luni ale lui 2019 apare prima dată în ZUGO.

