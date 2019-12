Valentin IONESCU: ASF vine in sprijinul dezvoltarii tehnologiilor moderne pe pietele financiare nebancare

11:15

Regulamentul privind informatiile privind durabilitatea in sectorul serviciilor financiare ca intra in vigoare pe 10 martie 2021, a anuntat BIPAR (Federatia Europeana a Intermediarilor in Asigurari), precizand ca intermediarii de asigurari si servicii financiar vor tine cont, in procesul de consiliere, de cosideratiile privind factorii de mediu, sociali si de guvernanta (Environmental, Social and Governance - ESG).