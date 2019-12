Premierul Ion Chicu a participat la o ședință comună cu președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski

16:00

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat, în cadrul unei conferințe de presă comună susţinută cu liderii Rusiei, Franței și Germaniei, de la Paris, că în cadrul summit-ului în aşa-numitul "Format Normandia", de la Paris, au fost examinate aspecte privind schimbul de prizonieri, în strictă conformitate cu formula "All in all", adică "toţi pentru toți". Potrivit acestuia, s-a mai discutat despre necesitatea unui încetări complete a ostilităţilor în regiunea Donbas, înainte de sfârșitul acestui an. În plus, părțile au discutat despre necesitatea unui nou plan actualizat de deminare a zonelor din estul Ucrainei."Am discutat probleme legate de eliberare până la data de 31 decembrie 2019, a tuturor deținuților, conform formulei "All in all", a mai spus el. Potrivit acestuia, este necesar să se întocmească liste complete și să se ofere acces reprezentanților Crucii Roșii către prizonieri.