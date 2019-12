Mâine va fi oprită furnizarea apei potabile în sectorul Râșcani al capitalei

10:30

Comentând declarațiile noului procuror general, Alexandr Stoianoglo, precum că nu ar cunoaște despre o listă a beneficiarilor finali ai furtului miliardului, Maia Sandu le-a calificat drept „halucinante”. „Nu știu de ce a făcut aceste declarații. Nu mi se par serioase. Cred că și copiii de la grădiniță știu deja despre furtul miliardului și cei care se fac vinovați. Plahotniuc, Platon, Filat și Șor apar și în raportul Kroll, și în informațiile ce vin de la alte instituții. Mi se pare iresponsabil să spui așa ceva”, a declarat Maia Sandu. Ea a spus că oamenii au „așteptări foarte mari” de la procurorul general, iar faptul că una dintre primele sale acțiuni a fost retragerea din funcția de șef al Procuraturii Anticorupție a lui Viorel Morari denotă că vrea „să-și pună oamenii lui în funcție”. „L-a retras pe Morari, dar să vedem pe cine a pus în loc. Dacă a avut o problemă cu integritatea lui Morari, trebuia să aducă un om mai bun. M-am uitat pe declarațiile de avere. Omul pe care l-a pus are două mașini, un Mercedes produs în 2012 pe care l-a cumpărat cu 150 de mii de lei. Eu în 2012 am cumpărat o Toyota produsă în 2007 cu 170 de mii de lei, nu trebuie să fii mare expert în mașini să-ți dai seama că ceva nu e în regulă”, a precizat ea. Sandu s-ar referit și la bugetul „optimist” adoptat de Guvernul Chicu, menționând că în lipsa finanțărilor externe se majorează taxe, fiind adusă drept exemplu eliminarea scutirii de 50% la importul de mașini hibrid. „Cetățenii plătesc prețul acestor politici iresponsabile. În luna decembrie urma să primim a doua tranșă a asistenței macrofinanciare. Unde sunt banii? UE nici măcar nu a trimis echipa de experți pentru a evalua implementarea reformelor. Va crește presiunea pe agenții economici”, a menționat președinta PAS. Maia Sandu a comentat și afirmațiile făcute săptămâna trecută de către Traian Băsescu, când fostul președinte a spus că a avertizat-o încă din august că ar fi trebuit să ia în considerare o coaliție cu PD, întrucât „Dodon o va da jos”. „Eu tare îmi doresc ca în Republica Moldova în toate partidele să existe oameni cinstiți, onești, cu care ușor să fie să faci coaliții. Am sperat că în toamnă PD-ul, odată ce i-am scăpat de Plahotniuc, o să încerce să-și curețe cât de cât rândurile, dar nu s-a întâmplat. Cum să discuți cu oameni corupți despre reforma justiție? În continuare, așteptăm, sperăm că PD-ul nu va ajunge total în buzunarul lui Dodon”, a spus ea. „Căutăm metode ca să-l dăm jos pe Dodon și acest Guvern. Care nu este un Guvern adevărat. Este stafful electoral al lui Igor Dodon”, a continuat Sandu. În cadrul emisiunii s-a discutat și despre felul în care noul Guvern numește oameni în fruntea agențiilor de stat, Sandu acuzând că în fruntea Poștei Moldovei a ajuns „un om corupt”. Iar criticile dure la adresa noului Guvern, venite din partea ministrului român de Externe, Bogdan Aurescu, nu au mirat-o pe Maia Sandu. Ea a comentat și un mesaj, pe Facebook, al premierului In Chicu, în care acesta a acuzat-o că ar cere partenerilor externi să nu susțină noul Executiv. „E clar de ce Bucureștiul este supărat. Am inițiat reforme importante, apreciate și de români și de americani. Dodon a întrerupt acest proces. Acuzațiile că iarăși eu sunt de vină... E prostească această acuzație. Denotă lipsă de respect față de partenerii de dezvoltare”, a răspuns fosta șefă a Executivului. În cadrul emisiunii s-a discutat și despre promisiunile Guvernului de a deschide un aeroport și la Ceadâr-Lunga. Președinta PAS susține că atât timp cât s-a aflat în funcția de premier nu s-a luat în considerare varianta aceasta, ci doar s-a discutat despre Bălți, Mărculești sau Cahul. În opinia ei, este vorba despre interesele Federației Ruse, care și-ar dori să aibă în această zonă un aeroport pe care să îl controleze: „Nu ne dorim ca Rusia să vină să construiască un aeroport în Ceadâr-Lunga. Acest lucru nu se va întâmpla. Sunt alte opțiuni. Cahul, Bălți, Mărculești. Dacă vor vrea să-și construiască rușii aici aeroport, noi o să ripostăm”. Maia Sandu a comentat și acuzațiile lui Igor Dodon, precum că Executivul nu a întreprins toate măsurile în vederea recuperării controlului asupra aeroportului de către stat. Ea susține că procesul a început încă de la 10 septembrie și că s-au efectuat toate acțiunile necesare, dar că probleme au apărut în „justiția lui Dodon”. „Igor Dodon spune minciuni de dimineața până seara. De la independență încoace nu am avut un președinte mai mincinos decât Igor Dodon. Cu siguranță ia titlul nr.1 aici. Noi am depus în instanță la 10 septembrie. De ce nu s-a început măcar examinarea acestui demers”?, a răspuns Sandu. Vorbind despre posibilitatea de a candida în circumscripția Hâncești pentru un mandat de deputat, Sandu a spus că s-a întâlnit cu organizația PAS de acolo și i s-a transmis că oamenii de acolo susțin această idee. Sandu a comentat și ideea lui Traian Băsescu, ca Platforma DA și PAS să fuzioneze. Ea a spus că există anumite animozități astăzi între Platforma DA și PAS, cauzate de felul în care s-au format coalițiile în raioane: „Noi nu suntem pregătiți în acest moment de un asemenea pas”. Ea a spus însă că „în curând vor apărea fețe noi în partid” și că în prezent se desfășoară „consolidarea la nivel național” a PAS-ului. Comentând posibilitatea revenirii lui Vladimir Filat în politică, Maia Sandu a spus că ar fi „un deserviciu pentru PLDM” și că acesta nu poate fi un „contracandidat serios” pentru ea în circumscripția Hîncești. Maia Sandu mai bănuiește că Igor Dodon ar încerca să-l folosească pe Filat împotriva dreptei și a menționat că nu a discutat cu acesta după ce a fost eliberat. Întrebată despre candidarea la prezidențiale, Maia Sandu a spus că o va face „la timpul potrivit”. „Cred că trebuie să candideze cel care are cele mai mari șanse să-l dea jos pe Dodon. Și trebuie să facem front comun. E important să avem o decizie la timp, pentru că în 2016 s-a luat mult prea târziu”, a punctat ea.