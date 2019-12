Dolce & Gabanna trebuie să îi achite daune de 70 000 de euro lui Maradona. Fotbalistul cerea un milion

16:30

Echipa FC Zimbru are o nouă conducere. Noii investitori ai echipei au alocat pentru bugetul clubului 2,5 milioane de euro pe an, preluând controlul echipei de fotbal pe o perioadă de 5 ani. Noul antrenor al clubului are în planuri semnarea contractelor cu jucătorii legionari din cluburile italiene și braziliene.