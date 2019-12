Rusia vrea să răspundă la expulzarea a doi diplomați din Germania

06:40

Duminică, 8 decembrie, la Chișinău a avut loc congresul de constituire a „Partidului Acțiunii Comune - Congresul Civic”, inițiat, între alții, de foștii deputați comuniști Mark Tkaciuc, Iurie Muntean, Zurab Todua și Mihail Poleanschi. Un partid care se vrea de stânga „pură și dură” sau un ghimpe ideologic în coastele socialiștilor. Vasile Botnaru a stat de vorbă cu unul din inițiatori, Iurie Muntean. Europa Liberă: Ce înseamnă o stângă autentică în condițiile Europei de Est, la marginea fostei URSS? Iurie Muntean: „În primul rând, asta nu înseamnă stalinism. Aici e vorba deja despre cel de-al treilea telespectator, pentru care cuvântul comunism este sinonim al cuvântului stalinism. Vreau să spun că cuvintele acestea nu sunt deloc sinonime. Eu aș spune că-s antonime. Ce înseamnă stânga, și nu numai pentru Europa de Est? Apropo, pentru Europa de Vest, valorile la care o să mă refer devin și mai actuale, pentru că Europa de Est, până la urmă, acuma se află într-o stare mai aproape de anumite evoluții, de dreapta, nu de stânga, inclusiv clericalismul, un liberalism sălbatic, periferic...”Europa Liberă: Asta se duce pendulul acolo unde-a fost.Iurie Muntean: „Da, da. Pentru că ei au fost aruncați din stânga în dreapta.”Europa Liberă: Eu de ce întreb? Pentru că e ușor să fii de stânga în Franța, în Germania, unde ai indemnizații și e altceva să fii de stânga în condițiile Estului, care se mișcă...În primul rând, este vorba despre echitatea sau justiția socială; doi: solidaritatea; trei: umanismul; valorile clasice ale iluminismului.Iurie Muntean: „Sunt cinci lucruri de bază, care, de fapt, și-au găsit reflecția și în manifestul nostru, în programul nostru, mă rog, ca și un set de orientări valorice. În primul rând, este vorba despre echitatea sau justiția socială; doi: solidaritatea; trei: umanismul; valorile clasice ale iluminismului; este concepția științifică asupra lumii și, clar, analiza critică. Asta e stânga. Nu-i stalinismul stânga, înțelegeți? Iată, ceea ce v-am spus eu, și interesant că despre iluminism, noi observăm în ultimul deceniu, în mod special, și eu aș spune, chiar foarte elocvent, începând cu 2008 și 2009, când criza financiară a trecut în faza unei crize economice profunde, observăm că valorile iluminismului au fost băgate pe periferia agendei politice. Auzim cu totul alte discursuri și, de fapt, tot ceea ce se întâmplă la general în lume, într-o măsură sau alta, practic, chiar și în țările așa-numitului miliard de aur, Vestului clasic, Vestului colectiv, numiți-l cum vreți...”Europa Liberă: Occidentul.Iurie Muntean: „Occidentul, da. Deja, practic, toți sociologii, nu numai teoreticieni, dar și practicieni, declară că, de fapt, noi urmărim o tendință tot mai pronunțată, care demonstrează că fiecare următoarea generație trăiește mai rău decât cea precedentă.Și ceea ce vedem noi, de pildă, în Franța, cu gilets jaunes, ceea ce se petrece în ultimul timp și în Germania, demonstrațiile acestea ale cetățenilor indignați, care nu sunt, nu-i vorba de niște demonstrații doctrinale, când cineva iese și-și declară atașamentul față de anumite valori, lumea pur și simplu este indignată de situația în care s-a pomenit în ultimii 10-11 ani. Viitorul, până la urmă, este, și aici eu mă refer la Europa, viitorul aparține totuși mișcărilor de stânga, având în vedere chiar și tradiția ultimilor 100-150 de ani. Și noi vedem exemple și în Spania, Podemos cu 22% în parlament, ei câștigă la alegerile locale, ocupă posturile de primar, ocupă majorități în consiliile locale și așa mai departe. Noi vedem ce se întâmplă și în Italia, în ceea ce privește creșterea popularității celor de stânga. Pe de altă parte, avem și o altă tendință, dar cei de dreapta sunt, eu v-aș spune, mai puțin...”Europa Liberă: Îi ajută pe cei de stânga, fiți de acord, Berlusconi...Iurie Muntean: „Pe alocuri, pe alocuri!”Europa Liberă: Îi ajută foarte bine, pentru că se duc într-o extremă care...Iurie Muntean: „Știți ce-i salvează pe europeni în ceea ce privește, eu aș spune, o diferență tranșantă în favoarea celor de stânga? Tradiția. Tradiția politică și faptul că tineretul, cu toate că știm că la dânșii, mă rog, natalitatea a descrescut, dar ceea ce se face în Europa sunt mișcări de stânga reprezentate de tineret. Ca și orice revoluție, de fapt.”Europa Liberă: Să vă întreb ca pe un savant: cum îi clasificați pe Steve Jobs, pe Zuckerberg? De ce culoare sunt, dacă vorbim de viitorul Occidentului?Iurie Muntean: „Ei sunt de stânga, definitiv. Fără -isme, dar după valorile pe care le promovează, ei sunt de stânga, fără discuții.”Europa Liberă: Prin urmare, terminologia o să ajute mai mult stânga decât dreapta?Iurie Muntean: „O să vă spun de ce. Având în vedere că ei sunt adepți puternici, și Jobs, mă rog, Dumnezeu să-l ierte, cu toate că ei pledau și pledează pentru suficiența și demnitatea absolută a persoanei, pe de o parte, drepturile persoanei, dar în continuare contra unei implicări profunde a statului în relațiile sociale, iar pe de altă parte, pledează pentru un minimum anumit, asigurat fiecărui cetățean. Asta-i de stânga...”Europa Liberă: Vreau să mă întorc la exemplul ăsta, Zuckerberg... Iurie Muntean: „...educațional, financiar...”Europa Liberă: Pe Steve Jobs îl lăsăm acolo, sus el să facă analiză, dar cu Zuckerberg mai avem timp pe vremea vieții lui. Pe de o parte, el pledează pentru deschidere, pentru... Iurie Muntean: „...democratizare...”Europa Liberă: ...excluderea statului în relația dintre oameni, pe de altă parte, el câștigă bănet din asta. Este un paradox? El e capitalist cu multe zerouri la cont, dar în esență el e capitalist. Iurie Muntean: „Desigur că-i capitalist!”Europa Liberă: Ca și Soros, care a făcut programe de astea, de asistență umanitară, dar, de fapt, banii provin dintr-o operațiune capitalistă sută la sută?Iurie Muntean: „Absolut. Dar, pe de altă parte, uitați-vă la același Zuckerberg. Care este nivelul de consum al acestei persoane? Pe de o parte da, formal, el are acces la o bogăție enormă, pur și simplu fantastică, el e multimiliardar, iar pe de altă parte, el, în fel și chip, și nu că promovează, știți cum, de dragul de a unge ochii publicului, el cu adevărat reprezintă un personaj puternic înrădăcinat în valorile de stânga: consumul simplu, distanțele scurtate în comunicare etc., globalizare, globalizare socială, nu globalizare capitalistă, dar socială. Dar nu trebuie să uităm că el e parte a anumitei societăți și a funcționat, și s-a bucurat de succes în cadrul unei anumite paradigme economice, care presupune, pe dimensiunea financiară. Succesul lui, până la urmă, a fost măsurat și în bani. Proiectul lui a fost profitabil. Și este.”Europa Liberă: Acuma să vă mai dau un personaj, ca să înțelegeți unde ne aflăm noi. Plahotniuc a fost de dreapta sau de stânga? Unii oameni care erau îndrăgostiți și mai sunt, poate, de el pe bune, spun așa: el a găsit un model eficient de a conduce, de a supune voinței sale multă lume și prin lumea asta să impună imediat o reformare, cu imaginația de care-i în stare, dar foarte rapid a impus un model și a schimbat mecanismele de funcționare. Acesta-i om care colectează: bani, oameni, robi...”Iurie Muntean: „Max Weber, care a descris, pe lângă mai multe lucruri a descris și fenomenul capitalismului incipient, etica puritană, protestantă, dacă țineți minte, el a făcut comparație cu capitaliștii din timpul Evului Mediu. El e pirat, care câștigă momentan sume enorme de bani sau alte valori, dar care nu le investește, care în cel mai bun caz le colectează, le mărește, dar nu le folosește, nu le investește. Le fură, cu alte cuvinte, sau le irosește. Pirat, bandit, numiți-l cum vreți, «джентльме́н уда́чи» (gentlemanul baftei), el nu este capitalist clasic în sensul lui Weber, nu este capitalist clasic, în sensul lui Steve Jobs, care creează locuri de muncă, oportunități, are responsabilitate socială etc. Acesta-i om care colectează: bani, oameni, robi...” Europa Liberă: Casete.Iurie Muntean: „Casete, putere, ce vreți. El nu creează nimic, el distruge tot, adunând, adunând și împuțindu-se în această colectare și concentrare... Este un capitalism barbar, periferic, comprador, înțelegeți?”Europa Liberă: Am înțeles. Este o întâmplare că a sărit din casetă, că a fost dezghiocat? Iurie Muntean: „Absolut nu. Totul era previzibil și noi asta am repetat și am subliniat în repetare rânduri, inclusiv din 2014 până în 2019, cât am fost în opoziție, în afara așa-numitului câmp organizat politic. Așa-numitul mecanism, pe care el l-a construit, era absolut sortit unui asemenea final. Pentru că băiatul a jucat ca în Piața centrală colhoznică, dar cu marile forțe, într-o platformă, eu vorbesc de Republica Moldova, în care sunt cointeresate mai multe forțe, asta nu putea să dureze la infinit. El putea să sperie nemții cu tancurile rusești și rușii cu bocancii NATO încă ceva timp, probabil că, dar nu, nu, nu. Mai cu seamă că el nu a avut o agendă politică pozitivă, constructivă. Spuneți-mi, vă rog, măcar un loc de muncă acest om a deschis?”Europa Liberă: Edelweiss...Iurie Muntean: „Edelweiss? Dar acestea nu sunt locuri de muncă. El, ca și un capitalist periferic, compradorist, nu era implicat în producere și schimb, el era implicat în prădare și redistribuire, atât.”Europa Liberă: Îmi place teza asta a Dvs. că a jucat la degetare cu puterile importante și asta cred că i-a scurtat cariera. Iurie Muntean: „În cazul americanilor, precis. Americanii chiar s-au pus rău pe dânsul, cu toate că el acuma-i acolo...”Europa Liberă: Până la proba contrarie...Iurie Muntean: „De fapt, nu numai americanii. Băiatului îi părea, știți cum se spune în popor, îi părea păpușă...”Europa Liberă: Nu mă interesează persoana dânsului, biografii o să aibă grijă și o să descrie foarte exact...Iurie Muntean: „El e un model, un model care pleacă. Mai sunt încă câțiva de aceștia în jur, în Europa de Est, mai sunt, mă rog, cineva mai civilizat, dar în principiu, asta-i epoca care pleacă.”