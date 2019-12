Astăzi, în Moldova și în lume

10:50

O nouă grevă generală a transportatorilor de pasageri va avea loc astăzi în Chişinău şi în 35 de raioane. Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto a anunţat că la protest vor participa peste 1500 de unități de transport, dintre care aproximativ 350 vor staţiona în PMAN, unde traficul va fi sistat. Totodată, vor fi suspendate peste o mie de curse interurbane. Motivul noului protest al transportatorilor este acelaşi – neajustarea de către Ministerul Economiei a tarifului pentru călătorie, ne-a spus președintele Asociaţiei transportatorilor, Oleg Alexa.Oleg Alexa: „Problema a rămas aceeași – tariful. Problema e nesoluționată și nu avem nicio viziune clară a ministerului asupra acestei probleme. Revendicările noastre au fost aceleași: dacă semnează memorandumul, noi solicităm un tarif de 74 de bani per kilometru, iar dacă nu semnează memorandumul propus de noi, atunci 92 de bani/km. Ei nu spun nici una, nici alta, chipurile, memorandumul e bun și îl salută, dar de semnat nu-l semnează. Iată cu minciunele din astea ne poartă deja a câta lună.”Europa Liberă: Dincolo de majorarea tarifului, ce prevede acest memorandum propus de transportatori?Oleg Alexa: „Memorandumul e pe 8 pagini. El nu prevede majorarea, ci alte măsuri care ar duce la diminuarea costurilor. Asta se referă și la reutilarea unităților de transport, și la vârsta de import a unităților de transport, lupta cu transportul ilicit, excluderea controalelor abuzive, modificări în legislație, la Codul transportului, Codul contravențional.”Europa Liberă: Procesul de ajustare a tarifelor a fost înghețat, practic, în 2012. De ce abia în acest an, mai exact după plecarea de la guvernare a Partidului Democrat, ați început să revendicați ajustarea tarifelor și alte măsuri necesare pentru ramură?Oleg Alexa: „Noi de câțiva ani solicităm de la minister. Este adevărat că nu am făcut asta public și nu am făcut proteste. Pe timpul guvernării democraților era greu să facem proteste, pentru că aveau să urmeze represiuni. Vedeam ce se întâmplă cu alte persoane, vedeam la televizor ce pățesc unii în Penitenciarul nr. 13, prin alte penitenciare, multe persoane date în căutare internațională, noi ne dădeam seama că n-o să putem izbuti nimic prin proteste și încercam prin intermediul ministrului de atunci, Gaburici, să rezolvăm problemele. Gaburici ajunsese chiar la aceea că a făcut un proiect de ordin de majorare a tarifului cu 10 bani, însă după aceea ne-a spus că a fost chemat într-un oficiu anume (cum îl numeau ei) și i s-a interzis. După asta, toate negocierile noastre cu Gaburici au încetat.”Europa Liberă: Spuneți că transportatorii nu au protestat până acum, pentru că ar fi avut frică de eventuale persecuții din partea fostei guvernări democrate. Unii întrevăd însă un substrat politic al protestelor organizate acum de dvs. Or, protestul transportatorilor a fost unul din reproșurile adresate fostului guvern condus de Maia Sandu, inclusiv atunci când a fost demis acest guvern.Noi am protestat pe timpul Guvernului Sandu, protestăm și pe timpul Guvernului Chicu... Oleg Alexa: „Noi am avut două greve pe timpul Guvernului Sandu și răspunsurile pe care le-am primit de la dna prim-ministru și de la dl Brînzan nu au fost noi, ci au fost foarte cinice și nu se încadrau deloc în prevederile legislației. După alegerile locale, am avut două runde de negocieri cu reprezentanții ministerului lui Brînzan din cadrul Guvernului Sandu. Și proiectul memorandumului am început să-l facem încă cu dl Ciornîi, care era secretar de stat pe timpul lui Brînzan. Imediat după ce a fost numit dl Usatîi, procesul acesta a continuat, am avut încă două ședințe cu dl Usatîi și am definitivat memorandumul. Deci nu are nicio legătură cu politica. Noi am protestat pe timpul Guvernului Sandu, protestăm și pe timpul Guvernului Chicu și avem doar o solicitare: majorarea tarifului. Nu ieșim cu lozinci politice, nu ne legăm de altceva decât de politica în domeniul transporturilor.”Europa Liberă: Ați menționat că ați avut discuții și cu reprezentanții Ministerului Economiei din Guvernul Ion Chicu. Simțiți o schimbare de atitudine față de această problemă?Oleg Alexa: „Haideți să spunem așa: se schimbă forma, dar nu conținutul. Da, ei sunt mai zâmbăreți, așa, mai deschiși, de câte ori am solicitat să ne întâlnim, de atâtea ori ne-am întâlnit, doar că fără succes. Ei ne ascultă, dar nu ne spun nimic.”Europa Liberă: Dar cum vă explicați această nedorință de a ajusta tarifele?Oleg Alexa: „Păi nedorința probabil îi cauzată de riscurile politice și electorale. Ei se gândesc nu la ramura transporturilor, ci la menținerea lor în anumite funcții.”Nedorința probabil îi cauzată de riscurile politice și electorale... Europa Liberă: Dvs. cereți, practic, o dublare a costului biletelor de călătorie. E o povară pe umerii pasagerilor. Cum vor face ei față acestor eventuale majorări?Oleg Alexa: „O să vă dau niște cifre. În 2012, când ultima dată s-a aprobat tariful, salariul mediu pe economie era 3400 de lei, acum este sfârșitul anului 2019 și salariul mediu pe economie este 7000 de lei. Deci la consumatori deja s-au resimțit schimbările din ultimii ani, pe când la noi nu s-au resimțit, fiindcă nu s-a schimbat nimic. Dacă aceste majorări care au avut loc în economie nu sunt suficiente, ei trebuie să ceară de la guvern pensii și salarii, dar nu de la noi servicii gratuite sau ieftine.”Europa Liberă: La ultimul protest de amploare, care a avut loc în octombrie, Ministerul Economiei de atunci a condiționat o eventuală ajustare a tarifelor cu asigurarea unor condiții civilizate de călătorie pentru pasageri. Ați întreprins între timp anumite măsuri în acest sens?Oleg Alexa: „În cadrul negocierilor cu ministerul, în proiectul memorandumului am indicat că vrem să atingem niște obiective prin memorandumul acesta, și anume: minimum 500 de unități de transport noi să vină în fiecare an în ramura noastră. Unități noi se are în vedere să le importăm, nu nou-nouțe, dar cu o categorie de poluare euro 4, euro 5, nu mai joasă. Pentru aceasta este nevoie de investiții, dar cu acest tarif este imposibil de efectuat investiții. Guvernul acum se transformă într-un clovn care spune: „Voi faceți ceva, și-apoi eu voi face”. Uitați-vă, noi am făcut investiții cu mulți ani în urmă. Conform legislației, ei trebuiau să reglementeze transportul în așa fel, ca noi să ne putem recupera investițiile și să facem altele. S-a întâmplat așa că noi am avut încredere în guvernele de atunci, iar ei ne-au amăgit și investițiile noastre nu s-au recuperat. Acum vine alt guvern și spune: „Mai faceți o investiție”. Și noi le spunem: „Oameni buni, noi nu vă credem, pentru că sunteți mincinoși. Adoptați măsurile prevăzute de lege și atunci o să cereți de la noi ceea ce-i prevăzut în lege, condiții civilizate ș.a.m.d.”.”Ei cu zâmbetul pe față discută cu noi, iar apoi urmează controale abuzive... Europa Liberă: Dl Alexa, vă confruntați cu mai multe probleme, între care deficitul de șoferi în ramură, unități de transport învechite, de 20-30 de ani. Totuși, aceste probleme s-au acumulat de ani de zile și probabil nu doar din cauza tarifelor. Care e siguranța că odată majorat tariful, vor fi soluționate aceste probleme, adică șoferii vor fi motivați să muncească, dar și administratorii să reînnoiască parcul de transport?Oleg Alexa: „Noi am spus că suntem gata să majorăm salariile imediat ce ni se ridică tarifele. Intenționăm ca salariul minim pentru un șofer să fie prevăzut în acordul tripartit: patronate-sindicate-guvern. Majorăm salariul și asta va fi și garanția, întrucât dacă nu vom asigura acest salariu minim, atunci fiscul ne va sancționa. Deci, noi suntem gata să ne executăm obligațiunile noastre, inclusiv să asigurăm importul altor unități de transport. Să știți că atâta timp cât am discutat cu ministerul toate problemele care țin de chestiuni administrative, de executarea de către minister a legii (nici nu ar trebui așa obligațiuni să prevedem în memorandum, fiindcă ei sunt obligați prin lege), dar toate problemele pe care le-am invocat în timpul negocierilor, de fapt, s-au agravat de însuși minister. Deci, ei cu zâmbetul pe față discută cu noi, iar imediat ce noi plecăm de acolo, ei dau indicații ca noi să le resimțim, adică controale abuzive etc.”Europa Liberă: Și dacă după protest din nou nu va urma o reacție din partea ministerului în sensul să vă satisfacă revendicările, ce veți face în continuare?Oleg Alexa: „Răspunsul e simplu. Noi nu mai avem ce pierde în situația aceasta economică. Prima dată am ieșit 100 de unități de transport și n-am suspendat nicio cursă, a doua oară am ieșit peste 200 de unități de transport și am suspendat vreo 600 de curse, acum vom ieși 350 de unități și suspendăm câteva mii de curse. Dacă acesta nu-i un semnal clar, data viitoare va fi și mai dur. De fiecare dată vom fi și mai duri decât data precedentă.”***Într-o reacţie pe care Radio Europa Liberă a obţinut-o de la Ministerul Economiei se spune că ministrul Anatol Usatîi a discutat cu Oleg Alexa cele 18 revendicări referitoare la optimizarea cheltuielilor operatorilor de transport la finele lunii noiembrie. „Reprezentanții guvernului au acceptat unele propuneri, altele urmează să fie discutate într-un format mai larg, care să includă mai mulți operatori care activează în ramură, nu doar cei reprezentaţi de Oleg Alexa. Subiectul urmează a fi examinat în cadrul Consiliului consultativ în domeniul transporturilor rutiere pe lângă Ministerul Economiei, iar propunerile transportatorilor vor fi consultate și cu reprezentații societății civile”, se mai spune în reacţia ministerului.