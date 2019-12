Pe cine mizează Ambasada Rusiei în Republica Moldova

22:40

Noul procuror general al R. Moldova, Alexandr Stoianoglo, consideră că rapoartele Kroll 1 și Krol 2 nu conțin numele beneficiarilor furtului miliardului. Mai mult, acesta lasă să se înțeleagă că ancheta va porni de la zero și că în următoarele 4-5 luni investigațiile vor fi activizate.„În rapoartele Kroll nu se spune nimic despre numele beneficiarilor, după cum am aflat după ședința Consiliului Suprem de Securitate”, a declarat astăzi procurorul general.Aceste declarații i-au nemulțumit pe reprezentanții opoziției, care afirmă că în ultimele luni s-a avansat foarte mult în ceea ce privește ancheta privind furtului miliardului din sistemul bancar.Președintele Comisiei parlamentare privind frauda bancară, Alexandru Slusari, spune că declarațiile lui Stoianoglo l-au decepționat.„Când dânsul susține că raportul Kroll 2 nu conține nume, eu pot presupune că nu a citit deloc raportul Kroll 2 sau a citit doar raportul Kroll 2 și nu a luat cunoștință cu Confidential Working Papers Part I și Part II. A treia versiune e că dânsul minte. În orice caz, asemenea declarații, după patru luni de activitate a Comisiei parlamentare de anchetă și după unele publicații în presă, care în mare parte au fost veridice, nu aduc valoarea adăugată noului procuror”, a replicat Slusari.Mai mult, deputatul spune că este gata să publice numele beneficiarilor, dacă Stoianoglu nu a reușit să se informeze.„Am semnat un acord de confidențialitate cu BNM de nepublicare și nu am acceptul celorlalți membrii ai comisiei. Însă am pronunțat numele de acolo. Dacă Stoianoglo nu va recunoaște că raportul conține nume, voi fi nevoit să public aceste pagini cu indicarea persoanelor concrete, chiar și cu prețul unui dosarul penal (pe numele său - n.r.). Există raportul Comisiei cu indicarea numelor principale. Pănă acum nimeni nu a pus la îndoială acest raport. Dacă va fi nevoie, voi publica paginele respective. În afară de Plahotniuc, Filat și Șor sunt indicați acolo și oameni din anturajul lor”, a adăugat deputatul.Și deputatul PAS, Sergiu Litvinenco, crede că declarația făcută astăzi de Stoianoglo „este halucinantă” și am putea ajunge „să-l regretăm” pe Harunjen.„Declarații halucinante de la Stoianoglo despre dosarul furtului miliardului! Acesta spune că „rapoartele Kroll 1 și 2 nu conțin nimic despre numele beneficiarilor furtului miliardului”. Când auzim de „următoarele 4 - 5 luni”, vrem nu vrem, ne aducem aminte de Harunjen și Bețișor. Aceştia au mers chiar și mai departe – au scris „strategie” despre cum să (nu) avansezi în dosarul furtului miliardului. Când auzim de „multe acțiuni procesual penale”, în față apare imaginea lui Gurin, Chetraru, Zumbreanu și, din nou, Bețișor. „Comisii rogatorii”, „autoritățile altor state”, „lucrăm din greu” – astea le-am tot auzit din 2015 până în prezent”, menționează deputatul PAS, Sergiu Litvinenco.Parlamentarul a continuat ironiile la adresa proaspătului procuror general.„Când auzim „nu avem niciun nume al beneficiarilor furtului” și că „rapoartele Kroll 1 și 2 nu conțin nimic despre numele beneficiarilor furtului miliardului”, în față ne apare nimeni altul decât Pavel Filip, cu „90% de onești”. După care succesorul lui Plahotniuc a revenit și a spus că, de fapt, „nu m-ați înțeles corect”, „nu asta am vrut să spun” și „nici nu am citit Kroll 2”. Dincolo de aceasta, din câte înțeleg, investigarea furtului miliardului de facto începe cam de la 0. Și asta cu toate că în ultimele două-trei luni pe „dosarul furtului miliardului” s-a avansat mai mult decât din 2015 până în august 2019. Din păcate, după suspendarea ilegală, nejustificată și, cel mai probabil, pe criterii politice a lui Morari (cel care a reluat dosarul finanțării din Bahamas a PSRM), asistăm la o altă „bară” a procurorului general Stoianoglo. Dacă continuă tot așa, mă tem că îl vom regreta în curând pe Harunjen”, a conchis Litvinenco.Ziarul Național