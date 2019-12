(foto) O moldoveancă va participa la concursul Super Lady of the World în Coreea de Sud

Moldoveanca Mila Cuptor va participa la concursul Super Lady of the World în Coreea de Sud. Anul acesta Mila este finalista concursului reprezentând organizația Miss Continental UK din UK. Articolul (foto) O moldoveancă va participa la concursul Super Lady of the World în Coreea de Sud apare prima dată în #diez.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de #diez