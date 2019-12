Confruntare in cazul Caracal. Motivul pentru care Gheorghe Dinca a fost scos din arest

Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul Caracal, a fost scos miercuri din arest si dus la DIICOT, unde este posibil sa fie confruntat cu Stefan Risipiceanu, retinut sub acuzatia ca a agresat-o sexual pe Luiza Melencu.Avocatul Claudiu Lascoschi a declarat ca Dinca ar fi de acord sa fie confruntat cu Risipiceanu.“Din ce am inteles eu, acest Fane (Stefan Risipiceanu - n.r.) urmeaza sa fie audiat inca o data si, in functie de declaratia pe care o va da, de recunoastere sau nerecunoastere, se va proceda sau nu la o confruntare. Daca el va recunoaste comiterea infractiunii de care este acuzat ar fi inutila o confruntare intre cei doi. Gheorghe Dinca nu are nicio obiectie pe acest aspect, doar Risipiceanu sa vrea”, a declarat avocatul lui Gheorghe Dinca, potrivit Agerpres.

