Închisoare, amendă de circa 50 000 de lei sau muncă neremunerată. Democrații cer înăsprirea pedepsei pentru elevii care agresează profesorii

12:30

„Am început să particip la maratoane – a fost o decizie emoționantă. Pentru prima dată m-am înregistrat pentru cursa de 21 km. Recunosc – primii 7 km, tot mă gândeam, «De ce? A fost oare chiar necesar? Aș fi putut opta pentru 10 km și să nu fiu extenuat». Însă la un anumit moment am depășit acest gând. Îmi simțeam doar antebrațele lucrând, iar umerii nu! După care sentimentul a dispărut și am început să zbor. O oră și 56 de minute. 21 de kilometri. A fost un sentiment ireal. Am descoperit pentru mine că o pot face, pot parcurge o distanță lungă.” Articolul (foto, video) Povestea unui activist cu dizabilități din Bender, care luptă pentru egalitate apare prima dată în #diez.