La Shopping MallDova sărbătorile de iarnă îți aduc: jucării dansatoare, spectacol de păpuși și cadouri dulci pentru fiecare copil

Simte farmecul sărbătorilor de iarnă la Shopping MallDova! Pentru că te-am surprins în fiecare an cu un program excepțional dedicat celei mai îndrăgite perioade a anului, nici de această dată nu te vom dezamăgi. Centrul nostru comercial a îmbrăcat deja straie de sărbătoare, am aprins mii de luminițe multicolore, pentru ca să te poți bucura din plin de magia sărbătorilor, am înălțat cel mai spectaculos brad și am pregătit dulciuri, cadouri și asta nu e tot ... mai avem o mulțime de surprize pentr...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Odoras