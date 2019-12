Știai că Doinița Gherman ARE SORĂ – tot artistă? La prima vedere, nu ai zice că-s gemene! FOTO//

11:40

Mila Cuptor, pictoriță și antrenoare de bodybuilding, va reprezenta Republica Moldova la concursul internațional Supertalent Lady of The World 2019, informează SHOK.md. Mila se declară foarte entuziasmată și mândră. „Am fost selectata, spre marea mea mândrie sa prezint Moldova la concursul Supertalent Lady Of The World 2019! Sunt plină de emoții pozitive! Este o provocare […]