HOROSCOP: Află ce îți rezervă astrele, azi, 11 decembrie

Vladimir Putin, preşedintele Rusiei: "Pretind să cred că această decizie nu are nicio legătură cu sportul adevărat şi interesele olimpice, dar are caracter politic. Nu au fost făcute reclamaţii la adresa Comitetului Olimpic rus. În aceste condiţii, sportivii pot concura sub drapelul rus, aşa cum prevede Carta Olimpică." Liderul de la Kremlin a mai precizat că decizia Agenţiei Mondiale Antidoping contrazice Carta şi există motive suficiente pentru a o contesta la Curtea de Arbitraj Sportiv. Pentru asta, Rusia are la dispoziţie 21 de zile din data când a fost anunţată hotărârea WADA. Până va fi clarificată situaţia, sportivii ruşi nu vor putea participa Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020 şi Campionatul Mondial din Qatar din 2022 sub drapelul naţional. De asemenea, va fi interzisă intonarea imnului Rusiei la competiţii sportive majore. WADA a precizat că sportivii care vor demonstra că nu au fost dopaţi, vor putea concura sub drapel neutru în această perioadă. Potrivit raportului Comisiei de Revizuire a Conformităţii WADA, Rusia ar fi înlăturat sute de rezultate suspecte ale testelor antidoping din fişierele sale trimise Agenţiei Mondiale Antidoping la începutul anului curent. Transmiterea acestor date a fost o condiţie necesară pentru ridicarea sancţiunilor anterioare împotriva Agenţiei Antidoping din Rusia, aflată în centrul unui sistem instituţionalizat de dopaj între 2011 şi 2015.