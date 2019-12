Vladimir Socor: Mecanismul „5+2” are rolul de a bloca eventuale decizii impuse de Rusia

09:20

Fostul şef al forţelor de securitate mexicane a fost inculpat de un tribunal din New York sub acuzaţia că a acceptat o avere drept mită de la Joaquin „El Chapo” Guzman, şeful faimosului cartel din Sinaloa pentru a-l lăsa să opereze fără probleme în Mexic, relatează Associated Press și mediafax.